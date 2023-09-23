В Японии бывшую тюрьму в городе Нара решили перепрофилировать в гостиницу. Учреждение является самым старым в стране.

Об этом пишет businessinsider.

"С 1946 года в ней содержались несовершеннолетние и молодые узники (от 16 до 26 лет). Тяжелые двери одиночных камер невозможно было открыть изнутри, даже если они не были заперты, поскольку у них отсутствовали ручки. В здании содержались до 635 арестантов ", – говорится в сообщении.

Несколько лет назад учреждение объявили культурным достоянием и перестали использовать по прежнему назначению.

Отмечается, что в здании появятся музей, лаунж-зона и большой ресторан.

Ремонт планируется завершить в начале 2026 года.

В Японии старейшую тюрьму перестроят в престижную гостиницу

Напомним, бойцы 112-й бригады ТРО Сил обороны Украины и французский фотограф Эмерик Луиссе воспроизвели в современных условиях знаменитую картину украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

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