В Японии старейшую тюрьму перестроят в престижную гостиницу / ©

Тюрьму построили в 1908 году.
В Японии бывшую тюрьму в городе Нара решили перепрофилировать в гостиницу. Учреждение является самым старым в стране.
Об этом пишет businessinsider.
"С 1946 года в ней содержались несовершеннолетние и молодые узники (от 16 до 26 лет). Тяжелые двери одиночных камер невозможно было открыть изнутри, даже если они не были заперты, поскольку у них отсутствовали ручки. В здании содержались до 635 арестантов ", – говорится в сообщении.
Несколько лет назад учреждение объявили культурным достоянием и перестали использовать по прежнему назначению.
Отмечается, что в здании появятся музей, лаунж-зона и большой ресторан.
Ремонт планируется завершить в начале 2026 года.
Напомним, бойцы 112-й бригады ТРО Сил обороны Украины и французский фотограф Эмерик Луиссе воспроизвели в современных условиях знаменитую картину украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".
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