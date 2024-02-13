В Японии впервые вывели геномодифицированных поросят: их органы могут трансплантироваться человеку

В Японии впервые вывели геномодифицированных поросят. Их органы пригодятся для трансплантации человеку.

Об этом пишет The Japan Times.

Как отмечается, компания PorMedTec впервые вывела трех геномодифицированных поросят. Их органы впоследствии смогут трансплантироваться человеку. У них будет меньший риск именного отторжения.

Ученые американской биотехнологической компании eGenesis вывели поросят. Их ядра перенесли в яйцеклетки, создав генетически модифицированные эмбрионы. Затем их имплантировали в матку суррогатной матери-свиньи, чтобы получить клонированных поросят.

В феврале трое поросят появились на свет путем кесарева сечения. Они имеют 10 различных модифицированных генов, которые будут предотвращать отторжение органа, если в будущем их пересадят человеку.

"Реализация ксенотрансплантации долго ждали в Японии, но она оставалась на стадии фундаментальных исследований, поскольку свиньи, которые могли бы выдержать клиническое испытание, были только на стадии разработки", — говорится в заявлении PorMedTec.

Уже со временем, когда свиньи подрастут, их передадут научным учреждениям Японии для исследования. Тогда станет окончательно известно, можно ли трансплантировать их органы другим животным – в частности обезьянам.

Напомним, что Украина получила большой транш помощи от Японии.

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