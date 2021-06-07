В Южной Корее состоялись соревнования среди людей, которые ничего не делают (фото)

Конкурс создали для того, чтобы дать трудоголикам возможность расслабиться.

В Южной Корее состоялось ежегодное соревнование Space-out. Его участники расслабляются в лесу вдали от городской суеты и получают призы за самый стабильный пульс.

Как сообщает Vice, конкурс существует с 2014 года. В течение 90 минут его участники должны просто "ловить дзен" и отвлекаться от ежедневной рутины, то есть ничего не делать. За десятками конкурсантов наблюдают зрители и жюри.

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В этом году число участников соревнований из-за коронавируса сократили от 80 до 30 человек. Первое место занял 34-летний кореец, который руководит парикмахерской. Серебро досталось чемпиону 2019 года Ли Радде. Он работает ведущим на англоязычном радио в Сеуле, а ради конкурса 10 часов ехал на мотоцикле на остров Чеджу.

"Мое самое большое достижение в жизни — это победа в конкурсе 2019 года. Так что неудивительно, что мое второе большое достижение в жизни — это второе место в 2021 году", — сказал Радд.

Конкурс создали для того, чтобы дать трудоголикам возможность расслабиться, сделав это без чувства вины. Организаторов постоянно приглашают для проведения соревнований в разные страны, в том числе европейские. Такие соревнования уже проводили, например, в Пекине и Роттердаме.

Vice news

Vice news

Напомним, изобретатель из Южной Кореи создал "третий глаз" для любителей не отрываться от смартфонов на улице. Прикрепленный на голову, оно с помощью сенсоров определяет препятствия на пути.

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