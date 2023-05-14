В заброшенном монастыре-кладбище случайно сфотографировали "призрака монаха": жуткая история

В заброшенном монастыре Ross Errilly, расположенном в графстве Холуэй, Ирландия, исследователи паранормальных явлений утверждают, что сфотографировали "призрака монаха".

Об этом пишет mirror.co.uk.

На жутким фото изображен "призрак", который, по словам охотников за привидениями, бродит развалинами монастыря в графстве Холуэй, Ирландия.

Расположенный вблизи Хедфорда в графстве Голуэй, монастырь Ross Errilly является одним из самых сохранившихся средневековых монастырских объектов в Ирландии.

Группа, которая называет себя Paranormal Awakenings Ireland, производила съемки в известном средневековом францисканском монастыре. Эксперты по паранормальным явлениям утверждают, что сняли на камеру призрачного монаха.

Пи Кавана из организации Paranormal Awakenings Ireland объяснил, что их камеры зафиксировали то, что похоже на призрака монаха или монахини. Он сказал, что изображение очень редкое и уникальное.

"Мы поймали изображение на нашу камеру SLS, когда делали прямую трансляцию на нашей странице в Facebok. Уникален тот факт, что изображения всегда появляются в формате Stickman на экране SLS, но не в этом очень редком случае", — сказал "охотник" за привидениями".

Исследователи паранормального утверждают, что сфотографировали "призрака". / Фото: mirror.co.uk

Что известно об этом монастыре

Монастырь, расположенный в районе Хедфорда, был основан около 1460 года, а его руины являются одними из наиболее сохранившихся средневековых монастырских объектов в стране. После того, как монастырь был покинут в середине 1700-х годов, туристы, посещавшие развалины в 1830-х годах, заметили большое количество непогребенных человеческих останков на этом месте.

В 1835 году английский турист Джон Барроу записал свое путешествие к "удивительно красивым старым руинам... в позорно заброшенном состоянии".

В своих записях он отметил: "Поросшие мхом черепа и человеческие бедренные и берцовые кости разбросаны так густо, что нельзя сделать и шага, не наткнувшись на них".

Считается, что монастырь продолжал использоваться местными жителями как место захоронения. Кроме могил, датируемых периодом активной деятельности монастыря, внутри церковных стен обнаруживается много могил, датируемых 18-20 веками.

Напомним, дрон случайно запечатлел жуткие кадры призрака "черноглазой девушки" в лесу.

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