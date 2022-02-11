В Западной Австралии хотят запретить котам гулять по улицам: кто и почему предложил инициативу

В Западной Австралии хотят запретить котам гулять по улицам: кто и почему предложил инициативу

Коты уничтожают местную фауну.

Запретить домашним котам свободно гулять по улицам предлагают в Западной Австралии. В городе Фримантл владельцам усачей предлагают либо выгуливать их на поводке, либо строить для них вольеры, чтобы не позволять пушистым слоняться по улицам.

Почему кошачьи прогулки могут оказаться под запретом, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 11 февраля.

Также читайте Имеет всего 80 см роста: в Германии спасли от мясников одного из самых маленьких в мире бычков

Ее буквально вырвали из кошачьей челюсти, а ныне ее заботятся ветеринары. Для самой маленькой совы Австралии встреча с домашней кошкой завершилась переломом крыла. Другой коренной австралийке повезло более % самка бандикута, или сумчатого барсука, возвращается на свободу после лечения в клинике. В центре дикой природы Западной Австралии говорят: ежегодно в них привозят сотни жертв кошачьих нападений, и выживает только половина.

Запретить домашним котам прогуливаться по улицам предлагает муниципальный советник Фримантла. Усаням уже нельзя в парки, на очереди — дороги и пешеходные дорожки, если владелец не будет выгуливать кота на поводке. Подобный запрет уже действует в Ноксе. Там владельцев наказывают штрафами, если их любимец бродит сам по себе.

В Западной Австралии предлагают запретить домашним котам свободно гулять по улицам | Новости мира

Для Памелы коты – это профессия. Владелица питомника считает, что пушистикам на улице не место. Впрочем, в отличие от чиновников, вину за массовое уничтожение фауны возлагает не на домашних, а на бездомных усачей. Для домашних любимцев, говорит женщина, есть компромиссный вариант – это специальный вольер.

Статистика показывает, что дикий кот в Австралии уничтожает в несколько раз больше животных, чем домашний. С 18 века, когда эти пушистые хищники появились на территории страны, бесследно исчезли около 20 видов небольших австралийских млекопитающих.