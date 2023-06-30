В Запорожье обнаружили историческую лодку, которой может быть более 1000 лет

В Запорожье в Национальном заповеднике "Хортица" обнаружили дубовую долбанную лодку, возраст которой может достигать более 1000 лет.

Об этом сообщили на странице Национального заповедника Facebook.

Отмечается, что обнаружена лодка работниками во время того, как исследовали участок береговой зоны.

"В связи с чрезвычайной экологической ситуацией и падением уровня воды в реке Днепр в результате разрушения Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Для их обнаружения и спасения сотрудники Национального заповедника "Хортица" ведут ежедневный мониторинг прибрежной полосы", – написали в сообщении.

Лодка длиной 7 м и изготовлена из цельного ствола дуба, ее будут исследовать и хранить в соответствующих условиях.

"Лодка была размыта из песка и по частям перемещена в реставрационный ангар. Сейчас она нуждается в срочной консервации в специальном химическом растворе и в дальнейшем реставрации, чтобы стать музейным экспонатом", — написали в заповеднике.

Предварительно, в заповеднике говорят, что возраст долбанной лодки от 300 до 500 лет.

"Согласно состоянию сохранности древесины можно предположить, что возраст лодки может достигать 500 лет. Но более точная датировка станет возможной после проведения радиоуглеродного анализа", — отметили в сообщении.

Интересно то, что подобные лодки были распространены в регионе за Древнерусского периода, что свидетельствует о том, что находке может быть более 1000 лет.

"В прошлом у берегов Хортицы заходили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением на острове. Оно существовало с X по XIV в. Такие плавсредства использовались для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ. Возможно и новая находка из той же эпохи", – отметили в сообщении.

Несмотря на серьезные повреждения, лодку надеются музеифицировать.

"Корпус лодки сохранился на 70%. Во время раскопок лодка разложилась на несколько элементов. Работы много впереди. Будем надеяться, что все будет хорошо и мы эту памятку сохраним", – рассказал участник экспедиции.

Ранее археологи нашли редчайший восьмиугольный меч в возрасте 3000 лет.

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