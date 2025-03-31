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В желудке двухмесячного мальчика рос его близнец — фото
Ребенок попал в больницу с подозрением на опухоль, но диагноз ошеломил врачей.
В Афганистане двухмесячный младенец шокировал врачей после того, как они обнаружили внутри него зародыш близнеца. Подобный инцидент зафиксировали недавно в Индии, когда в животе малыша были близнецы.
Как сообщает Need To Know, мальчик попал в больницу с «отеком живота и пальпаторным образованием» размером 8×12 см на животе.
Врачи сначала заподозрили опухоль Вильмса или нейробластому как потенциальные основные причины — оба этих заболевания обычно проявляются в виде больших образований в животе, тесно связанных с почками — но были ошеломлены, когда обнаружили истинную причину его дискомфорта.
КТ брюшной полости с контрастным усилением выявило поражение с мягкими тканями, жиром, жидкостью и костными компонентами — с видимым поражением позвоночника, ребер, лицевых костей и нижних конечностей.
Под общим наркозом ребенку была проведена операция по удалению опухоли, которая, как выяснили врачи, содержалась в перепончатом мешке, питавшемся основными сосудами от аорты.
Они смогли успешно отделить его от мальчика, и, открыв мешок, врачи обнаружили «неполностью сформированный плод».
У плода была обнаружена голова с волосами, хорошо развит позвоночник, верхние конечности с пальцами и нижние конечности со ступнями и пальцами.
Этот случай является примером «плода в плоде» — редкой врожденной аномалии, возникающей, когда зародыш позвоночного существа развивается внутри тела своего брата-близнеца.
На сегодняшний день известно о менее 200 таких случаях.
Ребенка лечили в Кабуле. Мальчик поправляется и больше не имеет никаких проблем.
Напомним, у подростка из живота торчали две ноги, ягодицы и половые органы весом почти 15 кг. Врачи удалили паразитического близнеца во время редкой операции.