В Афганистане двухмесячный младенец шокировал врачей после того, как они обнаружили внутри него зародыш близнеца. Подобный инцидент зафиксировали недавно в Индии, когда в животе малыша были близнецы.

Как сообщает Need To Know, мальчик попал в больницу с «отеком живота и пальпаторным образованием» размером 8×12 см на животе.

Врачи сначала заподозрили опухоль Вильмса или нейробластому как потенциальные основные причины — оба этих заболевания обычно проявляются в виде больших образований в животе, тесно связанных с почками — но были ошеломлены, когда обнаружили истинную причину его дискомфорта.

КТ брюшной полости с контрастным усилением выявило поражение с мягкими тканями, жиром, жидкостью и костными компонентами — с видимым поражением позвоночника, ребер, лицевых костей и нижних конечностей.

КТ брюшной полости ребенка / © Jam Press

Под общим наркозом ребенку была проведена операция по удалению опухоли, которая, как выяснили врачи, содержалась в перепончатом мешке, питавшемся основными сосудами от аорты.

Внутри был близнец мальчика / © Jam Press

Они смогли успешно отделить его от мальчика, и, открыв мешок, врачи обнаружили «неполностью сформированный плод».

Плод / © Jam Press

У плода была обнаружена голова с волосами, хорошо развит позвоночник, верхние конечности с пальцами и нижние конечности со ступнями и пальцами.

Этот случай является примером «плода в плоде» — редкой врожденной аномалии, возникающей, когда зародыш позвоночного существа развивается внутри тела своего брата-близнеца.

На сегодняшний день известно о менее 200 таких случаях.

Ребенка лечили в Кабуле. Мальчик поправляется и больше не имеет никаких проблем.

Напомним, у подростка из живота торчали две ноги, ягодицы и половые органы весом почти 15 кг. Врачи удалили паразитического близнеца во время редкой операции.