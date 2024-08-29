В Житомире появилась новая миллионерша: почему ее родные об этом не знают

В Житомире появилась новая миллионерша. Она второй сорвала джекпот "Лото-Забава" после 27-летнего электромонтера из этого же города, который разбогател, вдохновившись видео в Facebook.

Об этом сообщает msl.ua.

Бизнесвумен по имени Анна вспомнила, что когда услышала, что выигрышный билет был приобретен в Житомирской области, она сразу же проверила свои билеты и обнаружила, что один из них принадлежит именно ей.

Удивительно, ее реакция была неожиданно спокойной: "Я просто положила выигрышный билет в карман и пошла заниматься своими делами. Это невероятно, но я сохранила холодный ум даже с миллионом в кармане".

Также женщина призналась, что о своем выигрыше она пока никому не рассказала: "Когда деньги будут на счету, тогда и расскажу".

Планы на выигрыш у Анны уже есть. Она планирует рационально распорядиться средствами: "Прежде всего установлю солнечные панели для дома, потому что это уже не роскошь, а необходимость. Остальные деньги использую для других нужд".

Анна стала третьей миллионершей "Лото-Забава" в этом году и 434-й – за всю историю существования этой лотереи.

Напомним, какими были последние годы победителя лотереи, который выиграл 161 млн и не успел потратить их за жизнь. В отличие от многих других победителей лотерей, он воспринял свое внезапное богатство сознательно и начал тратить деньги на благотворительность и исполнение мечт.

Читайте также: