В Житомирской области спасли редкую птицу, которая гнездится на Аляске и не может передвигаться по суше

В Житомирской области спасли редкую птицу, которая гнездится на Аляске и не может передвигаться по суше

Гагару полярную выпустили в водоем.

В природном заповеднике "Древлянский", что в Житомирской области спасли полярную гагару. Эта птица редкая в Украине и селится на Аляске и севере Европы.

Об этом сообщает "Укринформ".

Научная сотрудница заповедника "Древлянский" Светлана Шевченко рассказала, что птицу к ним привезли сотрудники газового хозяйства. Они заметили, что она ползала по земле и не могла встать. Ученая подчеркнула, что гагара полярная — это водоплавающий вид, а потому птица не может передвигаться по суше.

"Гагара полярная – редкая мигрирующая птица, которую встретить на Полесье – настоящее чудо", — говорит Светлана Шевченко.

Укринформ

Орнитолог порекомендовал сотруднику заповедника отпустить полярную гагару в водоем, который еще не замерз, поскольку птица не выживет в домашних условиях. Светлана Шевченко сообщила, что птицу выпустили в водоем бывшей ГЭС в Россоховском природоохранном научно-исследовательском отделении. Там полярная гагара хорошо себя чувствует.

Научная сотрудница отметила, что полярная гагара гнездится в арктических и субарктических зонах, частично на Аляске. В европейских странах ее можно встретить в Норвегии, Швеции, Финляндии, Шотландии.

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