Операционная в больнице. Иллюстративное изображение / © pexels.com

Реклама

В Пакистане врачи обнаружили у 10-летнего мальчика чрезвычайно редкую врождённую патологию — так называемый «плод в плоде» (fetus in fetu). Во время обследования брюшной полости медики обнаружили крупное образование, внутри которого находились жировая ткань, кальцификаты, похожие на зубы, и частично сформированный скелет плода.

Об необычном клиническом случае сообщает издание People со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Case Reports in Pediatrics и распространенное Национальной медицинской библиотекой США (NIH).

Реклама

Образование содержало зачатки костей

Мальчика госпитализировали с жалобами на боль в животе, небольшое повышение температуры и потерю веса. В ходе обследования врачи обнаружили в верхней части брюшной полости опухолеобразное образование размером примерно 8,5 × 10,4 × 11,1 сантиметра.

Реклама

Сначала врачи предположили, что это может быть либо плод во плоде, либо тератома — редкая опухоль, которая может содержать различные типы тканей, в том числе волосы, мышцы, зубы и кости.

Компьютерная томография показала, что внутри образования находится макроскопическая жировая ткань, плотные кальцификаты, похожие на зубы, а также частично сформированный скелет. На снимках исследователи обнаружили многочисленные рудиментарные длинные кости, напоминавшие недоразвитые структуры верхних и нижних конечностей.

Для уточнения диагноза мальчику провели диагностическую лапаротомию — хирургическое вмешательство с вскрытием брюшной полости. Врачи полностью удалили новообразование. Ребёнка госпитализировали 16 июня, а уже 27 июня выписали из больницы.

Что такое «плод во плоде»

Fetus in fetu — чрезвычайно редкая врождённая аномалия, при которой недоразвитый нежизнеспособный близнец оказывается внутри тела другого близнеца. Такое явление связывают с развитием так называемого паразитического близнеца.

Реклама

По данным NIH, эта патология встречается примерно в одном случае на 500 тысяч живорожденных и несколько чаще диагностируется у мальчиков. Обычно её диагностируют ещё у грудных детей или детей раннего возраста — преимущественно до 18 месяцев или двух лет.

Именно поэтому случай в Пакистане привлек особое внимание врачей: аномалию обнаружили только тогда, когда ребенку исполнилось 10 лет.

По информации Fox News, мать мальчика во время беременности не проходила пренатальное ультразвуковое обследование, которое могло бы помочь выявить патологию на более раннем этапе.

Врачи не исключают другого диагноза

Исследователи отметили, что результаты компьютерной томографии и находки, сделанные во время операции, соответствовали критериям диагностики «fetus in fetu». В то же время они отметили: из-за ненадлежащего хранения удаленного образца перед его исследованием полностью исключить возможность тератомы не удалось.

Реклама

Учёные подчеркнули, что этот случай свидетельствует о необходимости учитывать возможность синдрома «fetus in fetu» при диагностике сложных образований брюшной полости даже у детей старшего возраста, хотя обычно эту патологию выявляют значительно раньше.

Во время последнего осмотра, который состоялся через 10 недель после выписки, мальчик чувствовал себя хорошо. Однако врачи рекомендовали ему и в дальнейшем находиться под тщательным медицинским наблюдением.

Напомним, что 57-летняя женщина целый год страдала от сильной зубной и головной боли после обычного удаления зуба мудрости. Как выяснилось, во время стоматологической операции отломилась головка бора, которая осталась в её десне.

Новости партнеров

Новости партнеров