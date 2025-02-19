В животе новорожденного ребенка обнаружили близнецов

Очень редкое состояние случается лишь в одном случае на 500 000 родов.

У новорожденного ребенка обнаружили чрезвычайно редкую болезнь, из-за которой он нуждался в хирургическом вмешательстве в возрасте всего трех дней. В животе малыша были близнецы.

Об этом пишет Unilad.

Неназванная 32-летняя мама из Индии прошла сканирование на 35-й неделе беременности в рамках регулярного медицинского осмотра, которое обнаружило у нее плод в плоде – состояние настолько редкое, что встречается только в одном случае на 500 000 живорожденных.

По определению Международного общества ультразвука в акушерстве и гинекологии (ISUOG), плод в плоде — "чрезвычайно редкая аномалия монохориальных, диамниотических близнецов, при которой неправильно развитый плод находится в теле своего нормального брата или сестры во время развития".

Считается, что во всем мире зафиксировано всего 200 таких случаев с момента начала медицинской документации.

Женщина сделала сканирование 1 февраля и впоследствии родила мальчика.

Через несколько дней ребенку сделали операцию по удалению зародышей из живота в больнице в районе Амравати, штат Махараштра, Индия.

Оперировал мальчика доктор Уша Гаджбхие, который впоследствии подтвердил, что находившиеся у него внутри зародыши оказались близнецами, у которых были развиты руки и ноги.

Плоды были успешно удалены, и с тех пор и мама, и сын поправляются.

Беседуя с журналистами после операции, доктор Агарвал рассказал о редкости этой ситуации.

"Мне повезло и я был достаточно бдительным, чтобы заметить что-то очень необычное с этим ребенком – абсолютно растущий нормальный плод с несколькими костями и структурой, похожей на плод, в его животе, — вспомнил врач. – Мне сразу стало ясно, что это ненормально. Это был плод в плоде, один из самых редких случаев в мире. Мы обратились за вторым мнением, и Шрутти Торат подтвердила этот случай".

Относительно того, что является причиной плода в плоде, одна из теорий состоит в том, что это "высокодифференцированная форма тератомы (аномальное скопление клеток)", говорит ISUOG. Другая теория – это паразитические близнецы. В Кливлендской клинике объясняют, что это "тип сросшихся близнецов, когда один плод прекращает развиваться, но остается привязанным к своему близнецу".

"Другой близнец продолжает развиваться, но обычно рождается с конечностями, органами или другими тканевыми структурами своего паразитического близнеца, которые все еще прикреплены. Это очень редкое состояние", — говорится на сайте.

Напомним, команда китайских пластических хирургов недавно сообщила о первом странном случае с 33-летней женщиной, потерявшей по меньшей мере пять контактных линз за левым глазом. Пациентка даже не подозревала о своем состоянии.

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