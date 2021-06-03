В зоопарке Германии слон пророчит результаты матча на Евро-2020: как именно

Слону 41 год, и он является старейшим в зоопарке Гамбурга.

Самый старший слон Гамбургского зоопарка попытается спрогнозировать результат матча "Германия-Франция" Евро-2020, который состоится уже 15 июня.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.

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41-летний слон Яшода накануне игры попробует догадаться, кто победит. Перед ним поставят коробку с двумя национальными флагами. И какой слон выберет, та страна и должна выиграть. Если же оба, значит, ничья.

Сейчас слон целыми днями тренируется, в частности, он гоняет мяч и знакомится с флагами. Яшода родился в индийских джунглях, однако большую часть жизни провел в зоопарке Гамбурга. Он весит почти 4 тонны и ежедневно съедает 150 килограммов пищи.

Новости мира: слон с гамбургского зоопарка спрогнозирует результат матча "Германия-Франция"

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