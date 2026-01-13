- Дата публикации
В зоопарке крошечный олень вызвал на дуэль носорога — забавное видео
Во Вроцлавском зоопарке маленький олень-мунтжак смело бросил вызов носорогу весом 1,7 тонн, а видео их «дуэли» быстро стало вирусным в соцсетях.
Во Вроцлавском зоопарке, Польша, неожиданная «дуэль» между крошечным оленем и огромным носорогом покорила соцсети.
Видео с двумя совершенно разными по размерам животными быстро стало вирусным и вызвало удивление у зрителей по всему миру.
Главными героями ролика стали маленький самец мунтжака и носорог по кличке Маруська, весящий около 1,7 тонны. В зоопарке в шутку подписали видео: «Похоже, кто-то сегодня с утра забыл посмотреть в зеркало».
На кадрах видно, как крошечный олень смело бросает вызов гигантскому носорогу. Мунтжак несколько раз пытается спровоцировать схватку, настойчиво преследуя Маруську в вольере. В ответ носорог демонстрирует ошеломляющее терпение – спокойно отходит в сторону и мягко избегает любого конфликта.
По словам зоологов, причина такого поведения вполне прозаична — самка мунтжака, повлекшая за собой резкое повышение уровня тестостерона у самца. Хотя эти олени достигают всего около 50 сантиметров в высоту, обычно они мирно сосуществуют с большими животными и не заходят на чужие территории.
Впрочем, на этот раз у мунтжака был избыток энергии и решил выплеснуть ее именно на носорога. Специалисты объясняют: мунтжаки известны своей территориальностью, тогда как носороги, напротив, обычно ведут себя спокойно и терпимо.
В дикой природе носорогов действительно способны напугать только тигры, так что схватка с маленьким оленем для Маруськи была скорее курьезом, чем реальной угрозой.
