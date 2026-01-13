ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Схватка в зоопарке

Схватка в зоопарке / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
431
Время на прочтение
2 мин
Схватка в зоопарке

В зоопарке крошечный олень вызвал на дуэль носорога — забавное видео

Во Вроцлавском зоопарке маленький олень-мунтжак смело бросил вызов носорогу весом 1,7 тонн, а видео их «дуэли» быстро стало вирусным в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

Во Вроцлавском зоопарке, Польша, неожиданная «дуэль» между крошечным оленем и огромным носорогом покорила соцсети.

Видео с двумя совершенно разными по размерам животными быстро стало вирусным и вызвало удивление у зрителей по всему миру.

Главными героями ролика стали маленький самец мунтжака и носорог по кличке Маруська, весящий около 1,7 тонны. В зоопарке в шутку подписали видео: «Похоже, кто-то сегодня с утра забыл посмотреть в зеркало».

На кадрах видно, как крошечный олень смело бросает вызов гигантскому носорогу. Мунтжак несколько раз пытается спровоцировать схватку, настойчиво преследуя Маруську в вольере. В ответ носорог демонстрирует ошеломляющее терпение – спокойно отходит в сторону и мягко избегает любого конфликта.

По словам зоологов, причина такого поведения вполне прозаична — самка мунтжака, повлекшая за собой резкое повышение уровня тестостерона у самца. Хотя эти олени достигают всего около 50 сантиметров в высоту, обычно они мирно сосуществуют с большими животными и не заходят на чужие территории.

Впрочем, на этот раз у мунтжака был избыток энергии и решил выплеснуть ее именно на носорога. Специалисты объясняют: мунтжаки известны своей территориальностью, тогда как носороги, напротив, обычно ведут себя спокойно и терпимо.

В дикой природе носорогов действительно способны напугать только тигры, так что схватка с маленьким оленем для Маруськи была скорее курьезом, чем реальной угрозой.

Напомним, скрытая камера сняла развлечения собаки и котенка, которые остались сами дома.

Дата публикации
Количество просмотров
431
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie