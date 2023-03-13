Вагинальные кровотечения лечили вином: женщина чуть не умерла из-за болезни, которую врачи не замечали

В Австралии 24-летняя женщина обратилась к медикам из-за вагинального кровотечения, инфекции мочевыводящих путей и боли в тазу. Медики же ей посоветовали расслабиться и выпить вина.

Об этом пишет ladbible.com

Эшли Уильямс-Барнс из Джервис-Бэй, Новый Южный Уэльс, рассказала, что когда ей было 24 года, состояние ее здоровья резко ухудшилось. Тогда она обратилась к медикам. Однако один из врачей заявил, что "все у нее в голове" и предложил свой вариант лечения — "расслабиться и выпить немного вина".

Фото: Ash Williams-Barnes/Instagram

Эшли же утверждает, что она страдала из-за сильных вагинальных кровотечений и постоянной боли в тазу. Поэтому женщина постоянно ходила в черной одежде, поскольку боялась, что кровь заметят другие люди.

Фото: Ash Williams-Barnes/Instagram

Спустя два года женщина смогла попасть на прием к другому врачу. Тогда у нее диагностировали рак шейки матки со злокачественной опухолью размером 5,8 см. Медики начали лечить больную, однако они сразу предупредили, что Эшли, вероятно, долго не проживет и больше не сможет иметь детей.

Единственным шансом на спасение было новаторское медицинское исследование, во время которого Эшли прошла химиотерапию, лучевую терапию и брахитерапию, разновидность внутренней лучевой терапии.

Фото: Ash Williams-Barnes/Instagram

Женщине удалось выжить благодаря сложным процедурам. Теперь она делится своей историей, чтобы поощрить других людей, особенно женщин, не всегда прислушиваться к отговоркам медиков и искать таких врачей, которые смогли бы помочь.

Напомним, женщина узнала о своей беременности, когда родила дочь дома в постели.

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