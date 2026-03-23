Вакансия мечты: добровольцам готовы платить 400 евро за жизнь в Альпах

Альпы / © pixabay.com

Итальянские ученые решили выяснить, что происходит с человеческим организмом на высоте свыше 2000 метров. Участникам исследования предлагают не только бесплатное проживание в Альпах, но и вознаграждение.

Об этом сообщает «Libertatea».

Жизнь на высоте 2000 км: условия для участников

Исследование пройдет в горном шале Nino Corsi, расположенном в долине Валь-Мартелло на территории национального парка Стельвио на высоте 2265 метров. Проект реализуют в рамках интернациональной инициативы при поддержке научных учреждений.

Участники проведут в горах около месяца. Им обеспечат бесплатное проживание и питание, а также выплатят вознаграждение в размере 400 евро.

Целью исследования является изучение изменений в работе организма при длительном пребывании на умеренной высоте. Ученые отмечают, что предыдущие исследования в основном касались значительно больших высот, тогда как этот уровень остается недостаточно изученным.

Перед началом основной части эксперимента добровольцы проведут неделю на более низкой высоте для базовых измерений, после чего отправятся в горную хижину на четыре недели. Заключительный этап будет включать в себя дополнительные обследования.

В ходе исследования специалисты будут контролировать ключевые показатели здоровья:

работу сердца и легких

обмен веществ

сон

аппетит

физическую выносливость.

Для этого будут применяться современные медицинские технологии.

Присоединиться к проекту могут мужчины и женщины от 18 до 40 лет без серьезных проблем со здоровьем. В то же время участие ограничено для людей с хроническими заболеваниями, вредными привычками или особыми диетами.

Эксперимент продлится с августа по сентябрь 2026 года.

