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«Валіза» или «чемодан» — как правильно на украинском
Как лучше называть чемодан на украинском
Вопрос очищения украинского языка от заимствований и суржика остается актуальным для каждого, кто стремится говорить правильно. Довольно часто возникают споры вокруг названий предметов повседневного обихода. Один из таких популярных вопросов, как правильно называть дорожную сумку для вещей — чемодан или чемодан?
Многие считают один из этих вариантов суржиком или грубой ошибкой, однако языковеды и академические словари дают четкий ответ — оба слова абсолютно правильны и нормативны для украинского языка, хотя они имеют разное происхождение и разную стилистическую окраску.
«Валіза» — европейские корни и приоритет в речи
Слово «валіза» (а также его уменьшительно-ласкательная форма «валізка») является наиболее рекомендованным и популярным в современном повседневном общении, художественной литературе и медийном пространстве.
Это слово имеет глубокие европейские корни. Согласно Этимологическому словарю украинского языка, оно попало в наш язык через польское посредничество (waliza), а туда пришло с французского (valise) и итальянского (valigia) языков.
Академический толковый Словарь украинского языка (СУМ-11) фиксирует это слово как полностью нормативное. Оно литературное, стилистически нейтральное и используется во всех сферах — от художественных произведений до официальных правил перевозки багажа в авиакомпаниях. Кроме того, именно от него образовался стойкий украинский фразеологизм «сидеть на чемоданах», значит находиться в состоянии готовности к отъезду.
Чемодан — заимствование, которое не ошибка
Вокруг слова «чемодан» существует немало мифов. Его часто клеймят как русизм или суржик, однако это слово законно живет в русских словарях.
Чемодан имеет не русское, а древнее персидское и тюркское происхождение. Корень уходит от персидского слова джомадан (одежная коробка или дорожная сумка для одежды). В украинский язык оно попало сотни лет назад через тюркское посредничество, пройдя такой же исторический путь, как и привычные для нас слова арбуз, ковер, диван, базар или площадь.
Слово официально внесено в СУМ-11, поэтому его использование нормативно. Оно часто встречается в произведениях украинских классиков прошлого века и не ошибка.
Почему современные лингвисты советуют выбирать «валізу»
Несмотря на то, что оба слова словарны, в современном украинском обществе наблюдается четкая тенденция к вытеснению слова «чемодан». В пользу «валізи» свидетельствуют несколько важных аргументов языковедов:
Как отмечал выдающийся исследователь культуры языка Борис Антоненко-Давыдович в своем труде «Как мы говорим», слово «валіза» гораздо естественнее и исторически ближе для украинской традиции. В советские времена происходила искусственная лексическая стандартизация, когда из нескольких синонимов приоритет отдавался тому, который звучит подобно российскому аналогу. Поэтому слово «чемодан» искусственно выдвигали на первый план.
В постоянных оборотах нормативным является употребление именно слова «валіза». Выражение «сидіти на валізах» является удельным, тогда как «сидеть на чемоданах» ощущается как искусственный перевод.
Ласкающая форма «валізка» или«валізочка» гораздо органичнее вписывается в украинскую языковую традицию и законы благозвучия, чем «чемоданчик».
Другие аутентичные синонимы для путешествий
Если вы хотите сделать свой язык еще богаче и избежать тавтологии, для определения дорожного багажа в украинском языке есть другие отличные термины, в зависимости от формы и назначения вещи:
Саквояж — вместительная дорожная сумка из толстой кожи или плотной ткани с короткими ручками.
Кофр — жесткая большая сумка, сундук или коробка, используемая для безопасной транспортировки инструментов, техники, фотоаппаратуры или дорогой одежды и шляп.
Баул — большая, преимущественно продолговатая сумка или мягкий сундук для массивных вещей или производного снаряжения.
Итак, если вы скажете чемодан — вы не нарушите правила грамматики, поскольку это слово есть в наших словарях и имеет давнее восточное происхождение. Однако, если ваша цель — разговаривать на изысканном, современном языке, лингвисты единодушно советуют отдавать предпочтение слову “валіза».