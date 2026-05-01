Вальпургиева ночь: как святая стала покровительницей ведьм и почему ее боялись в Европе

Вальпургиева ночь / © ТСН

Реклама

Вальпургиева ночь, которую отмечают в ночь с 30 апреля против 1 мая , имеет двойные — христианские и языческие — корни. Ее название происходит от имени Праздника Вальпурга - англосаксонской монахини VIII века, которую канонизировали за ее благочестивую жизнь и миссионерскую деятельность в Германии.

Парадоксально, но со временем ее имя стали связывать с ночью, которую считали опасной и ведьмской. В средневековой Европе было убеждение, что именно в эту ночь нечистая сила становится особенно активной. Люди верили, что ведьмы слетаются на горы, в частности, на Броккен в Германии, где якобы происходят шабаши.

Эти представления частично сформировались из-за совпадения даты с дохристианскими весенними ритуалами. В конце апреля германские народы праздновали приход тепла, разжигали костры и проводили ритуалы очищения. После распространения христианства такие практики часто рассматривались как «языческие» или даже демонические.

Реклама

С течением времени ночь перед днем памяти святой Вальпурги (1 мая) начали воспринимать как период, когда нужно защищаться от злых сил. Люди зажигали костер, шумели, использовали обереги - все это должно было отпугнуть ведьм и нечисть.

Несмотря на мистическую репутацию, историки отмечают: сама святая Вальпурга не имеет никакого отношения к ведомству. Напротив, в народных верованиях она числилась защитницей от злых духов. Но слияние христианских и языческих традиций создало образ, сохранившийся по сей день.

Сегодня Вальпургиева ночь во многих странах Европы превратилась в яркий фольклорный праздник с кострами, костюмами и театрализованными «шабашами», больше напоминающими карнавал, чем мистический ритуал.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров