«Вампир» спал в гробу 13 лет и пьет кровь: он рассказал, в чем ошибаются фильмы

Мужчина 13 лет спал в гробу и называет себя вампиром: он рассказал, в чем ошибаются фильмы / © www.ladbible.com

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51-летний житель Новой Зеландии Влад Дракула-Лоу, называющий себя настоящим вампиром, рассказал о необычном образе жизни и объяснил, какие популярные представления о вампирах из кино не соответствуют действительности.

Об этом пишет LADbible.

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Мужчина утверждает, что более 13 лет ложился спать только в гроб, имеет клыки, рога под кожей и признается, что иногда пьет кровь.

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Влад Дракула-Лоу, которого называют Драк, с детства идентифицировал себя как вампира, а во взрослом возрасте прошел через достаточно экстремальные модификации тела, чтобы выглядеть соответственно, включая имплантацию рогов под кожу и установку собственных острых клыков.

Отец троих детей из Рифтона в Новой Зеландии рассказал, что в детстве он по воскресеньям посещал церковь, но когда услышал, как священник рассказывает о мужчине с рогами, который хочет захватить мир, решил, что хочет иметь собственный комплект рогов. Кроме рогов и клыков, 51-летний Драк имеет много татуировок и пирсинг.

13 лет спал в гробу и избегает солнца

Одной из самых необычных особенностей образа жизни Драка был сон в гробу. Мужчина провел в ней примерно 13 лет, однако впоследствии отказался от такой привычки после того, как гроб повредил наводнение. После этого новозеландец решил перейти на обычную кровать.

Влад также подтвердил, что пробовал пить кровь, однако заверил, что это не часть его регулярного рациона.

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Кроме того, он пытается избегать солнечного света. Даже в жаркую погоду Новой Зеландии мужчина предпочитает носить кофту с капюшоном. В то же время, он объясняет это не только своими убеждениями, но и тем, что его кожа очень легко обгорает на солнце.

По его словам, большинство людей знают о образе жизни вампиров из книг и фильмов, но Драк говорит, что в реальной жизни все происходит не так.

«Люди начинают понимать, что вампиры не совсем такие, как их изображают в фильмах. Это реальная жизнь, я не могу превратиться в летучую мышь или исчезнуть», — сказал он.

Он также может спокойно зайти в церковь, быть у святой воды или держать распятие, и говорит, что посещал свадьбу друзей из разных вероисповеданий, и это не было проблемой.

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Как вы могли догадаться, Драк привлекает много внимания, находясь вне дома, и говорит, что к этому уже привык, но у него есть одна просьба к публике. Мужчина призывает желающих просто подойти и спросить о его рогах, клыках или образе жизни, вместо того чтобы смотреть с осуждением.

«Мне задают глупые вопросы: люди спрашивают, хочу ли я выпить их крови, и я категорически отказываюсь, я же не собираюсь просто так кого-нибудь укусить», — отметил Влад Дракула-Лоу.

Раньше мы писали, почему жители Анд могут спокойно пить яд.

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