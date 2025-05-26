Ванга, Нострадамус и еще один экстрасенс сделали жуткое предсказание на 2025 год

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Тройка известных предсказателей будущего сделала очень мрачные предсказания на 2025 год.

Об этом пишет LAD Bible.

И если Баба Ванга и Нострадамус более известны широкой публике, то имя гипнотерапевта Николаса Ожюла мало о чем говорит украинцам. Но, как утверждается, якобы именно он предсказал победу Дональда Трампа на выборах 2024 года и пандемию COVID-19. Все трое говорят, что на горизонте надвигается масштабная война.

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Нострадамус когда-то предупреждал, что в этом году «великие государства столкнутся» и что Великобритания будет вовлечена в это.

«Когда те, кто из европейских земель, увидят, как Англия поставит трон свой позади. По бокам ее будут жестокие войны. Королевство будет отмечено ужасающими войнами, враги восстанут как извне, так и изнутри. Большая язва из прошлого вернется — не будет врага более смертного под небесами», — писал Нострадамус.

Баба Ванга же предполагала, что в этом году в Европе должна начаться большая война, которая опустошит континент и население.

Новичок в блоке пророчеств заходит даже дальше, чем просто война в Европе, поскольку Ожюла считает, что Третья мировая война начнется «с середины года», что не так уж далеко, учитывая, что это последняя неделя мая.

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Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что одно из мрачных предсказаний Бабы Ванги на 2025 год уже сбылось. Мы писали, что еще она предсказала на этот год.

Также мы писали, что христианский пророк Джошуа Джайлз из Миннесоты, якобы предусмотревший войну между Израилем и ХАМАС, утверждает, что в 2025 году будет большая война в мире.