Вас это очень удивит: что означает фразеологизмы "цілуйте тата в коліщата и "перший бублик глевкий"

Фразеологизмы, которые вас очень удивят: как сказать на украинском "пишите письма мелким почерком"

Украинский язык — яркий, красочный, богатый юмором, щедростью, искренностью. В украинском языке много выразительных, ярких, веселых и остроумных фразеологизмов и поговорок, о которых многие украинцы и не слышали и которые не используют в разговоре. Поэтому язык их, хотя и грамотный, но постный и серый. Часто носители украинского языка по незнанию украинских вариантов прибегают к русским поговоркам.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко привел несколько примеров таких фразеологизмов, которые часто употребляют украинцы — "первый блин комом", "на вкус и цвет товарища нет", "пишите письма мелким почерком", хотя для них существуют замечательные остроумные украинские варианты.

Когда не все получается с первого раза говорят "первый блин комом", хотя в украинском языке для этого есть точный ответчик — "перший бублик глевкий". "Глевким" называют плохо пропеченный хлеб", — объяснил Авраменко.

Выражение "на вкус и цвет товарища нет" на украинском звучит похоже "на цвет и вкус товарищ не всяк".

А высказывание, означающее завершение разговора, означающее "все, я пошел", а именно "пишите письма мелким почерком" га украинском звучит совсем по-иному. Мало кто знает, что украинским аналогом этого выражения является меткое, шутливое и интересное выражение — "цілуйте тата в коліщата".

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