Ваша осанка выдает вас: что можно узнать о характере человека по внешности

Ученые утверждают, что тип личности человека можно заметить даже по его осанке. Вне тела передает важные социальные сигналы. Еще до того, как человек начнет говорить, его естественная устойчивая позиция может свидетельствовать о восприятии собственного статуса, власти и окружения. Это актуально не только в напряженных ситуациях, но и в повседневной жизни.

Об этом пишет Earth.com.

Большинство исследований осанки сосредоточены на кратковременных изменениях, связанных с настроением. В этом исследовании ученые задали другой вопрос: существуют ли устойчивые различия в позе, отражающие черты характера, которые сохраняются в течение времени и действительно говорят о личности человека.

Связь осанки с социальным поведением

Исследователи проверяли, связаны ли индивидуальные различия в естественной позе человека с его отношением к конкуренции, власти и социальной иерархии.

Работу возглавляли Сорен Ванио-Теберге и Хорхе Армони из Университета Макгилла. Они отмечали, что язык тела непосредственно отражает эмоции, а их исследования придают этому утверждению более четкую форму.

Ученые выяснили, что поза может отражать индивидуальные отличия в доминировании или подчинении. Люди отличаются тем, насколько "открытыми" или "закрытыми" они остаются в покое, и эти закономерности часто совпадают с их представлениями о социальном статусе.

Авторы предполагают, что постуральные сигналы социального ранга не только кратковременными проявлениями, но и устойчивой чертой личности, что влияет на социальные и эмоциональные процессы.

Для проверки надежности наблюдений исследователи сравнили осанку с физиологическими показателями соответствующих мышц и подтвердили ее стабильность в течение одного месяца.

Как измеряли осанку

Четыре из пяти исследований базировались на фотографиях участников в естественной позе. В одном эксперименте людей приглашали в лабораторию для физиологических измерений.

Всего в исследовании участвовало 608 молодых взрослых. Результаты показали, что показатели осанки остаются стабильными со временем, что подтверждает идею: исходная осанка – это не просто кратковременное настроение.

В одном из экспериментов участникам предлагалось принять доминирующую или подчиненную позу. Во время позы подчинения люди наклонялись вперед и сутулились, а в позе доминирования стояли прямо, откидываясь назад и подавая бедра вперед.

В отличие от концепции "позы силы", в этом исследовании изменение осанки не влияло на психологическое состояние участников.

Поза и социальные сигналы

Некоторые связи между телом и эмоциями известны давно: поднятие кулаков сигнализирует гнев, отбрасывание туловища назад – страх, изгиб поясницы у самок млекопитающих – сексуальную готовность.

В социальных ситуациях открытая и распрямленная осанка часто рассматривается как доминирование, а сутула, закрытая поза — как признак подчинения. Эти закономерности создают своеобразное "меню" сигналов, что помогает оценивать других людей без слов.

Выявленные закономерности

В начале исследования люди с более прямой осанкой демонстрировали более высокие показатели черт, связанных с психопатическими наклонностями. Последующие эксперименты расширили эти наблюдения, оценивая манипулятивность, состязательность и веру в социальные иерархии.

По словам авторов, этот набор черт свидетельствует об использовании устрашения для улучшения собственного доступа к ресурсам за счет других. Исследователи пришли к выводу, что для некоторых доминирующих личностей пребывание на "низших ступенях" социальной пирамиды может быть невыносимым.

Возникает взаимный эффект: стояние прямо требует усилий, но в то же время стимулирует уважительное отношение окружающих, что может закрепить доминирующую осанку со временем.

Не все стоят одинаково

Люди с более низкими показателями черт, связанных с доминированием, демонстрировали более широкий диапазон поз. Они не соблюдали одну “сильную” позу, а могли изменять ее в зависимости от ситуации.

Гибкость осанки, когда человек в некоторые моменты стоит открыто, а в другие занимает нейтральную позицию, отражает меньшую поддержку конкурентных и иерархических взглядов на социальную жизнь.

Общая картина показывает, что естественная поза в повседневных условиях несет информацию о характере и социальных наставлениях человека. Это не кратковременный момент, а стабильный признак поведения.

Основные ограничения

Следует отметить определенные ограничения исследования. Выборка в основном состояла из студенток, а методы были корреляционными, поэтому они не позволяют делать прямые причинно-следственные выводы. Культурные факторы также оказывают влияние на то, как люди занимают пространство и формируют позу.

С возрастом изменения мышечной массы и физической конституции могут оказывать влияние на осанку независимо от личностных черт. Эти моменты важны, когда результаты исследования применяются к другим группам или условиям.

Переносим в реальный мир

Когда мы знакомимся с новым человеком, одновременно воспринимаем множество сигналов: выражение лица, голос, рукопожатие, движения. Поза только один из этих сигналов, но она чрезвычайно информативна.

Человек, который стоит прямо, может казаться уверенным и заслуживать доверия. В определенных обстоятельствах прямая, распрямленная осанка связывается с подтверждением сопровождающего его социального доминирования и характеристик.

Однако сущая осанка не обязательно означает страх или подчинение — всегда важный контекст ситуации.

Исследование делает практическое замечание: если человек пытается использовать свою осанку для устрашения, даже если это ему не совсем удается, следует быть осторожным и избегать необдуманных взаимодействий.

Что следует вынести из этого

Осанка как стабильная характеристика личности существует и напрямую связана с тем, как люди относятся к социальному рангу и конкуренции. Она подтверждена физиологическими измерениями и оставалась стабильной в течение месяца.

Кратковременное принятие доминирующей или подчиненной позы в этих экспериментах не изменяло мышление участников.

Хотя поза может формировать первое впечатление, ее следует оценивать вместе с другими сигналами, прежде чем принимать решение о взаимодействии.

Вывод исследования: будьте внимательны, сохраняйте рассудительность и используйте осанку как один из элементов большей социальной "головоломки".