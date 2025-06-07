Ваша популярная закуска может стать причиной рака кишечника: детали

Сыр / © www.freepik.com/free-photo

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Сыр — любимый ингредиент многих блюд, от пасты до салатов. Однако новое исследование Медицинского колледжа Бейлора показало: чрезмерное употребление сыра может существенно изменять состав кишечной микрофлоры и повышать риск развития колоректального рака. Ученые выяснили, что избыток сыра уничтожает полезные бактерии, отвечающие за здоровье толстой кишки.

Об этом пишет dailymail.

Процесс ферментации сыра, во время которого молочный сахар (лактоза) превращается в молочную кислоту, может приводить к образованию соединений, нарушающих микробиом кишечника у чувствительных людей. В результате снижается количество бактерий Bacteroides и Subdoligranulum, жизненно важных для иммунной системы и здоровья толстой кишки.

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Это провоцирует хроническое воспаление, связывающееся с повышенным риском мутаций клеток и образование опухолей в толстой кишке.

Интересно, что употребление йогурта, напротив, не вызвало отрицательных изменений в микрофлоре. Бактерии Faecalibacterium, которые обладают противовоспалительными свойствами, у людей, потребляющих больше молока и молочных продуктов, увеличивались. Это говорит о том, что не все молочные продукты одинаково влияют на кишечник.

Доктор Ли Цзяо, ведущий автор исследования, советует тем, кто хочет обезопасить себя от рисков, выбирать растительные альтернативы молочным продуктам, например тофу или хумус — источники белка и кальция без потенциальных рисков.

В свою очередь доктор Стюарт Фишер подчеркивает, что лучшей профилактикой рака толстой кишки являются регулярные колоноскопии и прием пробиотиков для поддержания здоровой микрофлоры.

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По данным Американского онкологического общества, в этом году от колоректального рака умрет более 50 000 американцев. Особенно растет количество заболевших среди молодежи до 50 лет. Ученые отмечают, что случаи заболевания среди людей 20-24 лет уже удвоились за последние годы.

Среди причин роста заболеваемости — чрезмерное потребление вредных веществ, загрязнение окружающей среды, а также изменения в микробиоме кишечника через рацион питания.

Несмотря на предупреждение, важно помнить, что сыр содержит много полезных веществ и умеренность является наилучшей стратегией. Ученые отмечают, что некоторые типы сыра могут способствовать сохранению здорового микробиома благодаря особенностям состава и процесса ферментации.

Напомним, в штате Техас 71-летняя женщина скончалась от первичного амебного менингоэнцефалита после того, как несколько раз промыла нос некипяченой водой из водопровода автофургона.

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Возбудителем стала Naegleria fowleri — микроскопическая амеба, которая проникает в мозг через носовую полость и «ест» его ткани.