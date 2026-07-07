Вашу фамилию тоже могли изменить: как СССР пытался искоренить навсегда украинскую идентичность

Как меняли украинские фамилии в СССР / © pexels.com

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Однако в советские времена многие такие фамилии претерпели искусственные изменения. Их приспосабливали к русским языковым нормам, а подлинное звучание постепенно вытесняли.

Историки считают, что подобная практика была одним из проявлений политики русификации, направленной на ослабление украинской национальной идентичности.

Как меняли украинские фамилии

Советская бюрократическая система использовала несколько типичных способов, чтобы сделать украинские фамилии более похожими на русские.

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Самым распространенным было изменение окончаний. Например, традиционные украинские фамилии на -ко нередко получали суффикс -ов или -ев. Так появлялись формы, звучащие менее характерно для украинского языка.

Также меняли фамилии с окончаниями -ук и -юк, заменяя их на русские суффиксы -ин или другие подобные формы. Из-за этого многие родовые названия теряли свое первоначальное звучание.

Еще одним методом был перевод или изменение основы фамилии на русский язык. В результате документально человек мог получить совершенно иную форму фамилии, которая лишь отдаленно напоминала оригинал.

Почему советская власть меняла украинские фамилии

Русификация не ограничивалась языком обучения или делопроизводством. Она затронула и личную идентичность граждан.

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Целью было создание образа так называемого «единого советского народа», в котором национальные отличия постепенно стирались. Именно поэтому украинские фамилии, которые легко отличались характерными окончаниями, часто меняли в соответствии с русскими языковыми стандартами.

Такие действия способствовали ассимиляции населения и постепенному уменьшению видимых признаков украинской культурной самобытности.

Чем украинские фамилии отличаются от русских

Украинская система фамилий чрезвычайно разнообразна. Самыми распространенными являются окончания:

-енко;

-ук;

-юк;

-чук;

-ский;

-ич;

-ло.

Многие фамилии возникали от имен предков, названий профессий, ремесел, особенностей внешности или местности, где проживала семья.

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В российской традиции преобладают окончания -ов, -ев, -ин, из-за чего украинские фамилии после русификации теряли свои характерные языковые особенности.

Почему эта тема остается актуальной

Даже сегодня многие украинские носят фамилии, которые были изменены еще в советский период. Для кого-то это только исторический факт, а для других — причина исследовать собственную родословную и восстанавливать семейную историю.

Возвращение исторической формы фамилии является личным решением каждого человека. В то же время интерес к происхождению собственного рода растет, ведь фамилия — это важная часть культурного и семейного наследия.

FAQ

Почему в СССР меняли украинские фамилии?

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Основной причиной была политика русификации. Советские власти стремились унифицировать население Союза, поэтому украинские фамилии часто меняли в соответствии с русскими языковыми нормами, чтобы ослабить проявления национальной идентичности.

Какие украинские фамилии чаще всего русифицировали?

Чаще всего изменения касались фамилий с окончаниями -ко, -ук, -юк и -енко. К ним могли добавлять суффиксы -ов, -ев, -ин, а иногда даже переводили основу фамилии на русский язык, изменяя его первоначальное звучание.

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