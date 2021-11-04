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Ваучер на услуги – как бонус: в Австрии в борделе открыли пункт COVID-прививки

Ваучер на услуги – как бонус: в Австрии в борделе открыли пункт COVID-прививки

Associated Press

Бесплатная вакцинация.

Вакцинироваться от коронавируса в квартале Красных фонарей: такую услугу теперь предлагают австрийские бордели.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 ноября.

Центр прививки разместили прямо в венском публичном доме. Каждый понедельник желающий может совершенно бесплатно уколоть там вакцину.

Как бонус – можно получить ваучер в 40 евро на услуги самого борделя. Кроме того, посетителей в очереди на вакцинацию развлекают девушки в костюмах медсестер.

Новости мира: в австрийском борделе разместили центр вакцинации

Новости мира: в австрийском борделе разместили центр вакцинации

Как сообщалось, австрийской армии служебных собак тренируют искать коронавирус. Услугами собак планируют пользоваться около года, само обучение длится более полугода. На службу в армию их братья не планируют, тренировки продолжаются в научных целях.

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