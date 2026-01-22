Вдова через суд вернула миллионы, которые покойный муж перевел любовнице

Женщина с долларами / © pexels.com

В Китае женщина подала в суд после того, как узнала, что ее покойный муж в течение семи лет имел внебрачный роман и переслал своей любовнице почти 20 миллионов юаней (около 3 миллионов долларов США).

Об этом сообщает SCMP.

Шокирующее открытие произошло уже после смерти мужчины. Жительница Шанхая по фамилии Шэнь случайно обнаружила доказательства измены, просматривая личные вещи своего покойного мужа Цзиня, с которым состояла в браке более 20 лет.

Супруги обручились в июле в 1999 году и воспитали двоих детей — сына и дочь. Цзинь умер в мае в 2022 году, и только после этого Шэнь узнала, что с 2015 года он поддерживал длительные отношения с женщиной по фамилии Тао.

Как выяснилось, в течение семи лет мужчина перечислил любовнице более 19 миллионов юаней, используя общие семейные средства. Об этих финансовых операциях жена не знала.

После обнаружения переводов Шэнь вместе с детьми обратилась в суд с требованием признать дарование недействительным и обязать Тао вернуть полученные деньги.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что одностороннее решение Цзиня передать значительную сумму общего супружеского имущества третьему лицу незаконно. С учетом того, что Тао ранее уже вернула 5,4 миллиона юаней, суд обязал ее компенсировать семье еще 14 миллионов юаней (около 2 миллионов долларов США).

Тао пыталась оспорить это решение, однако Первый промежуточный народный суд Шанхая отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.

Суд также отметил, что финансовые подарки, сделанные в рамках внебрачных отношений, не только нарушают имущественные права законной супруги, но и противоречат общественной морали и социальным нормам.

