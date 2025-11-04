Вдова десятилетиями хранила тайну клада, который теперь оценивают в 100 миллионов долларов: подробности (фото)

Хранилище золотых и серебряных монет, найденное тайно зарытым, чтобы скрыть его от нацистов. (Jam Press/Numismatica Ars Classica) / © Jam Press

Уникальная коллекция золотых и серебряных монет, тайно зарытая состоятельным коллекционером во время Второй мировой войны, будет выставлена на аукцион. Ожидаемая стоимость клада может достичь потрясающих 75 миллионов фунтов стерлингов — более 100 миллионов долларов США.

Об этом пишет Need to know.

История сокровища

По данным аукционистов Numismatica Ars Classica (Цюрих, Швейцария), блестящее состояние, состоявшее из тысяч монет, завернутых в бумажные пакеты и спрятанных в коробках из-под сигар, было накоплено в 1930-х годах.

Коллекционер, опасаясь за безопасность своей семьи и имущества с приближением нацистских войск, зарыл монеты в семейном саду. Трагедия произошла, когда мужчина вскоре после прибытия немецких войск перенес инсульт и умер, так и не раскрыв точное место тайника. Его вдова знала, что что-то ценное зарыто, но не знала точного содержания. Лишь в 1990-х годах она рассказала об этом семье.

Восьмидукатная медаль Яна Собеского (1673). (Jam Press/Numismatica Ars Classica) / © Jam Press

Находка и главный лот

Клад нашли в 2022 году. Общая коллекция состоит из 15 тысяч монет. В настоящее время она застрахована на 76 миллионов фунтов стерлингов. Аукционный дом назвал ее «Коллекцией путешественника», сохраняя имена и местонахождение семьи в тайне. На аукцион в Цюрихе в этот четверг (6 ноября) уйдет около 500 европейских монет из общего количества.

Монета 100 дукатов Фердинанда III Габсбурга (1629). (Jam Press/Numismatica Ars Classica) / © Jam Press

Звездным экспонатом золотая монета стоимостью 100 дукатов с изображением императора Священной Римской империи Фердинанда III. Эта монета размером с пивной подстаканник. Ее могут продать не менее 944 760 фунтов стерлингов (1 миллион швейцарских франков). Монета вычеканена в Праге в 1629 году. Весит 346 граммов чистого золота. Она предназначена для правителей и дипломатов.

Монета 100 дукатов Сигизмунда III (1621). (Jam Press/Numismatica Ars Classica) / © Jam Press

Оценка экспертов

Кристиан Штосс, составлявший каталог аукциона, назвал этот опыт «одним из самых ярких событий в своей профессиональной жизни».

«Что-то подобное случается только раз в 100 лет… Я не считаю невероятным, что вдова так долго покидала коллекцию зарытой, где она пережила нацистов», — отметил Кристиан Штосс.

Считается, что многие из этих редких монет когда-то принадлежали американскому банкиру Волдо Ньюкомеру, вынужденному продать свою коллекцию во время Великой депрессии.

