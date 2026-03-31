Вдова нашла список мечтаний покойного мужа и превратила его в семейную традицию — фото

Женщина из США превратила потерю в особую традицию для своей семьи после того, как случайно нашла список мечтаний покойного мужа.

Об этом пишет Newsweek.

Речь идет о Лесли Гартер-Берг из Ванкувера, потерявшей мужа Райана в 2019 году. Пара познакомилась на работе, где создавала обучающий контент для детей, впоследствии поженилась и основала собственный бизнес. У них родились двое сыновей.

Во время семейной поездки в Диснейленд и Палм-Спрингс произошла трагедия — мужчина внезапно умер из-за аневризмы мозга и инсульта. Лесли вернулась домой уже как вдова с двумя маленькими детьми.

Первые годы после потери были очень сложными. Женщина признается, что испытывала давление соответствовать ожиданиям окружающих и «быть сильной», хотя на самом деле переживала глубокое горе.

Со временем ей удалось частично восстановить жизнь: она снова вышла замуж и родила еще одного ребенка. В то же время, она стремилась сохранить память об отце для своих сыновей, которым на момент его смерти было всего 3 и 1 год.

Лесли Гартер-Берг с покойным мужем и детьми / © Newsweek

Каждый год в день рождения Райана семья проводила вместе, занимаясь тем, что он любил: играли, смотрели фильмы, проводили активное время.

Переломным моментом стал 2021 год, когда Лесли, перебирая вещи мужа, наткнулась на его старый дневник. В нем был список мечтаний - вещей, которые он хотел осуществить в жизни.

Список выглядит так:

Список вещей, которые нужно сделать, прежде чем умереть

Составить список вещей, которые нужно сделать, прежде чем умереть Снять независимый фильм Уехать в путешествие на машине Получить средний балл 4,00 Прыгать с парашютом Иметь (хорошую) музыкальную группу Выступить на концерте Жениться Родить детей Прыгать со сцены Создать веб-сайт Прыгать с тарзанкой Взять уроки игры на фортепиано Научиться ездить на одноколесном велосипеде Жить в имении Играть в шахматы в парке Прочитать всю Библию 5 раз Заняться серфингом Научиться рисовать японскую анимацию Покататься на гидроцикле Покататься на снегоходе Принять участие в драг-рейсинге на автомобиле Что-то изобрести Пробежать марафон Быть свидетелем на свадьбе Пойти в общественное заведение в костюме пирата Посетить художественный музей и оценить выставку Проехаться на такси Построить башню из карт высотой 3 фута Жить праведной жизнью Научиться правильно писать Иметь хороший компьютер Иметь удобный диван

После этого в семье появилась новая традиция: каждый год они выбирают один пункт из списка и пытаются его выполнить.

Среди уже реализуемого — игра в шахматы в парке, построение высокой башни с карт и даже поход в общественное место в костюмах пиратов. Некоторые более экстремальные пункты, например прыжки с высоты, женщина пока откладывала.

В этом году 2 апреля исполнится семь лет со дня смерти Райана и пять лет с тех пор, как они начали выполнять пункты из списка. Однако никто из семьи не боится этой даты, ведь она превратилась в праздник.

Лесли Гартер-Берг со вторым мужем и детьми / © Newsweek

«Мои дети каждый год с нетерпением ждут этого! Особенно теперь, когда они взрослеют и приближаются к тому возрасту, в котором был Райан, когда составил этот список, я считаю, что для них очень важно узнать, каким был их папа», — сказала она.

