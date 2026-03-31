ТСН в социальных сетях

Лесли Гартер-Берг с покойным мужем и детьми

Лесли Гартер-Берг с покойным мужем и детьми / © Newsweek

Курьезы
148
3 мин
Лесли Гартер-Берг с покойным мужем и детьми

Вдова нашла список мечтаний покойного мужа и превратила его в семейную традицию — фото

Женщина после внезапной смерти мужа нашла его список мечтаний и превратила его в особую семейную традицию, которую теперь разделяет с детьми.

Юлия Шолудько

Женщина из США превратила потерю в особую традицию для своей семьи после того, как случайно нашла список мечтаний покойного мужа.

Об этом пишет Newsweek.

Речь идет о Лесли Гартер-Берг из Ванкувера, потерявшей мужа Райана в 2019 году. Пара познакомилась на работе, где создавала обучающий контент для детей, впоследствии поженилась и основала собственный бизнес. У них родились двое сыновей.

Во время семейной поездки в Диснейленд и Палм-Спрингс произошла трагедия — мужчина внезапно умер из-за аневризмы мозга и инсульта. Лесли вернулась домой уже как вдова с двумя маленькими детьми.

Первые годы после потери были очень сложными. Женщина признается, что испытывала давление соответствовать ожиданиям окружающих и «быть сильной», хотя на самом деле переживала глубокое горе.

Со временем ей удалось частично восстановить жизнь: она снова вышла замуж и родила еще одного ребенка. В то же время, она стремилась сохранить память об отце для своих сыновей, которым на момент его смерти было всего 3 и 1 год.

Лесли Гартер-Берг с покойным мужем и детьми / © Newsweek

Лесли Гартер-Берг с покойным мужем и детьми / © Newsweek

Каждый год в день рождения Райана семья проводила вместе, занимаясь тем, что он любил: играли, смотрели фильмы, проводили активное время.

Переломным моментом стал 2021 год, когда Лесли, перебирая вещи мужа, наткнулась на его старый дневник. В нем был список мечтаний - вещей, которые он хотел осуществить в жизни.

Список выглядит так:

Список вещей, которые нужно сделать, прежде чем умереть

  1. Составить список вещей, которые нужно сделать, прежде чем умереть

  2. Снять независимый фильм

  3. Уехать в путешествие на машине

  4. Получить средний балл 4,00

  5. Прыгать с парашютом

  6. Иметь (хорошую) музыкальную группу

  7. Выступить на концерте

  8. Жениться

  9. Родить детей

  10. Прыгать со сцены

  11. Создать веб-сайт

  12. Прыгать с тарзанкой

  13. Взять уроки игры на фортепиано

  14. Научиться ездить на одноколесном велосипеде

  15. Жить в имении

  16. Играть в шахматы в парке

  17. Прочитать всю Библию 5 раз

  18. Заняться серфингом

  19. Научиться рисовать японскую анимацию

  20. Покататься на гидроцикле

  21. Покататься на снегоходе

  22. Принять участие в драг-рейсинге на автомобиле

  23. Что-то изобрести

  24. Пробежать марафон

  25. Быть свидетелем на свадьбе

  26. Пойти в общественное заведение в костюме пирата

  27. Посетить художественный музей и оценить выставку

  28. Проехаться на такси

  29. Построить башню из карт высотой 3 фута

  30. Жить праведной жизнью

  31. Научиться правильно писать

  32. Иметь хороший компьютер

  33. Иметь удобный диван

После этого в семье появилась новая традиция: каждый год они выбирают один пункт из списка и пытаются его выполнить.

Среди уже реализуемого — игра в шахматы в парке, построение высокой башни с карт и даже поход в общественное место в костюмах пиратов. Некоторые более экстремальные пункты, например прыжки с высоты, женщина пока откладывала.

В этом году 2 апреля исполнится семь лет со дня смерти Райана и пять лет с тех пор, как они начали выполнять пункты из списка. Однако никто из семьи не боится этой даты, ведь она превратилась в праздник.

Лесли Гартер-Берг со вторым мужем и детьми / © Newsweek

Лесли Гартер-Берг со вторым мужем и детьми / © Newsweek

«Мои дети каждый год с нетерпением ждут этого! Особенно теперь, когда они взрослеют и приближаются к тому возрасту, в котором был Райан, когда составил этот список, я считаю, что для них очень важно узнать, каким был их папа», — сказала она.

Напомним, супругам диагностирован одинаковый редкий рак с разницей в месяцы.

Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

