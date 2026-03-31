Вдова нашла список мечтаний покойного мужа и превратила его в семейную традицию — фото
Женщина после внезапной смерти мужа нашла его список мечтаний и превратила его в особую семейную традицию, которую теперь разделяет с детьми.
Женщина из США превратила потерю в особую традицию для своей семьи после того, как случайно нашла список мечтаний покойного мужа.
Об этом пишет Newsweek.
Речь идет о Лесли Гартер-Берг из Ванкувера, потерявшей мужа Райана в 2019 году. Пара познакомилась на работе, где создавала обучающий контент для детей, впоследствии поженилась и основала собственный бизнес. У них родились двое сыновей.
Во время семейной поездки в Диснейленд и Палм-Спрингс произошла трагедия — мужчина внезапно умер из-за аневризмы мозга и инсульта. Лесли вернулась домой уже как вдова с двумя маленькими детьми.
Первые годы после потери были очень сложными. Женщина признается, что испытывала давление соответствовать ожиданиям окружающих и «быть сильной», хотя на самом деле переживала глубокое горе.
Со временем ей удалось частично восстановить жизнь: она снова вышла замуж и родила еще одного ребенка. В то же время, она стремилась сохранить память об отце для своих сыновей, которым на момент его смерти было всего 3 и 1 год.
Каждый год в день рождения Райана семья проводила вместе, занимаясь тем, что он любил: играли, смотрели фильмы, проводили активное время.
Переломным моментом стал 2021 год, когда Лесли, перебирая вещи мужа, наткнулась на его старый дневник. В нем был список мечтаний - вещей, которые он хотел осуществить в жизни.
Список выглядит так:
Список вещей, которые нужно сделать, прежде чем умереть
Составить список вещей, которые нужно сделать, прежде чем умереть
Снять независимый фильм
Уехать в путешествие на машине
Получить средний балл 4,00
Прыгать с парашютом
Иметь (хорошую) музыкальную группу
Выступить на концерте
Жениться
Родить детей
Прыгать со сцены
Создать веб-сайт
Прыгать с тарзанкой
Взять уроки игры на фортепиано
Научиться ездить на одноколесном велосипеде
Жить в имении
Играть в шахматы в парке
Прочитать всю Библию 5 раз
Заняться серфингом
Научиться рисовать японскую анимацию
Покататься на гидроцикле
Покататься на снегоходе
Принять участие в драг-рейсинге на автомобиле
Что-то изобрести
Пробежать марафон
Быть свидетелем на свадьбе
Пойти в общественное заведение в костюме пирата
Посетить художественный музей и оценить выставку
Проехаться на такси
Построить башню из карт высотой 3 фута
Жить праведной жизнью
Научиться правильно писать
Иметь хороший компьютер
Иметь удобный диван
После этого в семье появилась новая традиция: каждый год они выбирают один пункт из списка и пытаются его выполнить.
Среди уже реализуемого — игра в шахматы в парке, построение высокой башни с карт и даже поход в общественное место в костюмах пиратов. Некоторые более экстремальные пункты, например прыжки с высоты, женщина пока откладывала.
В этом году 2 апреля исполнится семь лет со дня смерти Райана и пять лет с тех пор, как они начали выполнять пункты из списка. Однако никто из семьи не боится этой даты, ведь она превратилась в праздник.
«Мои дети каждый год с нетерпением ждут этого! Особенно теперь, когда они взрослеют и приближаются к тому возрасту, в котором был Райан, когда составил этот список, я считаю, что для них очень важно узнать, каким был их папа», — сказала она.
