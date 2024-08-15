Вдова нашла потерянное обручальное кольцо мужа через 61 год во время установки надгробного камня

Он потерял его через два месяца после свадьбы.

На семейной ферме в Кентукки, США, через 61 год нашли потерянное обручальное кольцо покойного мужчины.

Об этом сообщает WLKY-TV.

Барбара Грегори сказала, что ее муж Гленн потерял свое обручальное кольцо всего через два месяца после их свадьбы в 1963 году.

Она сказала, что золотое украшение было потеряно у дерева, которое они посадили по возвращении из медового месяца, но, несмотря на длительные поиски, оно так и не было найдено.

Глен Грегори скончался в декабре и был похоронен на ферме. Вдова наняла Джонатана Сирси из Searcy Monument Co., чтобы установить надгробный камень Гленна, и, работая у дерева, он заметил что-то блестящее на солнце. Это было то обручальное кольцо.

Жена Сирси опубликовала видео находки в Facebook.

"Шансы – миллион к одному. Это как найти иголку в стоге сена. Пути Господни неисповедимы", — сказала она.

Барбара поделилась, что это кольцо было первым из двух, которые ее муж умудрился потерять за эти годы. Она сказала, что сохранила его третье кольцо вместо того, чтобы похоронить его вместе с ним.

"Я не отправила его с ним. Я думала, что он может потерять его на небесах. Я не знала", — сказала она.

Напомним, жена отключила систему жизнеобеспечения 38-летнего мужа в отместку за измены. У него случилось кровоизлияние в мозг в доме любовницы.

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