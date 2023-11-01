Вдова пожаловалась, что свекровь требует вернуть свадебные подарки после смерти сына

Женщина рассказала, что после смерти ее мужа свекровь требует вернуть свадебные подарки.

Об этом пишет Mirror.

Через несколько лет после потери любимого она начала новые серьезные отношения.

Она отметила, что пока ее муж был жив, у них не было крепких отношений с его родителями, они были ближе к ее родителям. Впрочем, когда свекры узнали, что бывшая невестка встретила кого-то нового и начала отношения, они возобновили контакт с ней и настаивали на том, чтобы она вернула свадебные подарки.

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"Мой муж умер около трех лет назад. Мы были вместе девять лет, в браке четыре года на момент его смерти. Он никогда не имел хороших отношений со своими родителями, и он открыто говорил об этом всем нашим друзьям", — написала она на Reddit.

Она добавила, что полгода назад она потеряла собственную мать и отметила, что его родители не присутствовали на похоронах и даже не связались с ней, когда она понесла эту потерю.

Ее изрядно возмутило поведение родителей покойного мужа.

"Они потребовали, чтобы я вернула им все свадебные украшения, полученные на наш праздник в 2017 году. Ни один из этих подарков не был семейной реликвией или переданным в наследствие, имеющим сентиментальную ценность. Это были просто подарки от тех, кто присутствовал на нашей свадьбе", — отметила она.

Женщина добавила, что ее бывшие родственники отрицали право собственности на ее дом, утверждая, что поскольку их сын внес залог, он по праву не принадлежит ей, однако она сказала, что это "ложь, поскольку ее родители помогли им внести залог — большую сумму первоначального взноса за этот дом".

"Но мой муж никогда не делился этим со своими родителями. Они также думают, что их сын финансировал все и весь наш образ жизни – это еще одна ложь, поскольку мы построили нашу жизнь на деньги, которые мы заработали оба, а не только он", – написала они.

В целом женщина считает, что они с ее покойным муж строили совместную жизнь и оба работали ради общих целей, поэтому "любые подарки, подаренные ей во время свадьбы, или вещи, купленные на заработанные ими деньги, не принадлежат им". Она добавила, что "его мать преследовала и звонила ее семье, и это были непрерывные комментарии настолько, что она подвергала сомнению ее воспитание, которое дала ей покойная мама".

Хотя женщина отметила, что она уверена, что его родители все еще скорбят по такой огромной потере и ее "сердце сочувствует им", она была смущена их поведением, но комментаторы быстро ее поддержали.

Возможно, они все еще скорбят, но теперь они просто ненавидят вас. Заблокируйте их повсюду. Обратитесь к юристу, если хотите быть уверенным, что все финансовые вопросы от них чисты, и живите спокойно

Боюсь, вы слишком добры и щедры по отношению к родственникам мужа. Эти люди полные психопаты, и их нужно заблокировать, чтобы они прекратить вас преследовать. Вы им ничего не должны (очевидно)

Напомним, 89-летний мужчина 27 лет не может развестись с супругой. Они прожили в браке около 40 лет.

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