Вдова родила дочь через три года после смерти мужа с помощью замороженных эмбрионов

Вдова отпраздновала первый день рождения дочери после того, как родила ее с помощью замороженных эмбрионов – три года спустя после смерти мужа.

Об этом пишет Mirror.

35-летняя Сиан Гудселл рассказала, что Матильда родилась преждевременно 26 декабря в 2022 году. Мама решила завести ребенка, использовав замороженную сперму мужа Джейсона после его смерти от рака печени и кишечника, поскольку она всегда хотела "иметь здесь частицу его". Джейсон умер в возрасте 30 лет спустя два года после того, как ему поставили диагноз.

Сиан Гудселл и Джейсон / Фото: mirror.co.uk

Хотя Сиан забеременела после первого переноса эмбриона и беременность была гладкой, Матильда родилась на четыре месяца раньше срока. Ее вес составил всего 560 г и она провела 17 недель в отделении интенсивной терапии новорожденных в больнице в Сиднее, Австралия.

Сиан Гудселл с дочерью / Фото: mirror.co.uk

Матильда / Фото: mirror.co.uk

Сиан, работавшая медсестрой, поделилась: "Она чувствует себя очень хорошо. Она становится очень наглой, становится более подвижной и начинает двигаться, что мне нравится. Она просто чудо".

Сиан Гудселл с дочерью / Фото: mirror.co.uk

Отдавая честь Джейсону и празднуя день рождения их дочери, Сиан похвалила врачей и медсестер, которые помогли ей и Матильде, заболевшей некротизирующим энтероколитом. НЭК – это серьезное заболевание, при котором ткани кишечника воспаляются и начинают отмирать. Это может привести к развитию перфорации, из-за которой содержимое кишечника просачивается в брюшную полость.

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18 января в 2023 году врачи четыре часа оперировали Матильду, чтобы исправить перфорацию кишечника. Ей надели илеостомический мешок, который позже перевернули, и следующие 17 недель и два дня она провела в специальном отделении интенсивной терапии.

Однако Сиан очень рада провести свое первое Рождество со здоровой дочерью и наблюдать, как она растет в свой день рождения. Мама добавила: "Она будет гримасничать и будет выглядеть так же, как ее отец. Я всегда храню память о нем и развешиваю фотографии по всему дому. Тилли всегда будет знать своего отца. Быть одинокой мамой утомительно, но это лучше. Платье для крещения, которую носила Тилли, было сшито из моего собственного свадебного платья. Итак, в каком-то смысле Джейсон присутствовал на ее крестинах".

Матильда / Фото: mirror.co.uk

Сиан познакомилась с Джейсоном на Tinder в 2014 году. В 2017-м, за шесть дней до того, как ему поставили диагноз, Джейсон сделал предложение любимой во время путешествия по Австралии.

Сиан Гудселл и Джейсон / Фото: mirror.co.uk

Однако пара договорилась, что заморозит сперму Джейсона перед началом лечения рака, чтобы однажды они могли иметь детей. Мужчина скончался 3 мая в 2019 году, в ночь перед их свадьбой.

До этого пара была в законном браке, но назначила праздничную церемонию на 4 мая 2019 года. Приблизительно через два года после трагедии Сиан решила стать матерью-одиночкой, прибегнув к ЭКО с использованием эмбрионов, полученных из спермы Джейсона.

Напомним, лесбиянки одновременно забеременели от донора спермы и обменялись эмбрионами. Их малыши родятся в скором времени.

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