Вдова сделала предложение любовнице своего покойного мужа, которую встретила на его похоронах

Женщина обратилась в социальные сети, чтобы узнать мнение пользователей после того, как сделала предложение руки и сердца любовнице своего покойного мужа после встречи с ней на его похоронах.

38-летняя вдова не ожидала, что так хорошо найдет общий язык с другой женщиной, что заставило ее через несколько месяцев попросить ее вступить в брак с ней.

Делясь своей историей на Reddit, она написала: "Я была замужем за своим мужем девять лет. Я думала, что наши отношения идеальны. Я думала, что мы счастливы. К сожалению, четыре года назад он разбился на машине в результате несчастного случая. Сказать, что я была убита горем, слишком легкомысленно. Итак, вы можете себе представить, насколько хуже было узнать, что он мне изменял. Его тайная подруга была на похоронах, потому что его родители знали об их романе, и, поскольку он "любил" ее", ей были рады. Я очень разозлилась, но у меня не было сил реагировать, поэтому я просто просидела все это время и проплакала".

Когда похороны закончились, к ней подошла любовница мужа, чтобы сказать, как ей жаль, но жена ничего не ответила и просто ушла. Через месяц девушка появилась у ее двери, желая найти общий язык.

"По сути, она начала плакать о том, как ей жалко и что она никогда не хотела причинить кому-то такую боль", — добавила она. "Мне было жаль ее из-за того, как сильно она плакала, и из-за того, что ее голос звучал искренне, поэтому я обняла ее и сказала, что все хорошо и что я простила ее. На самом деле я не простила ее тогда, но я была готова сказать это, чтобы она успокоилась".

Однако любовница не поверила ей и сказала, что загладит свою вину, несмотря ни на что. Итак, в течение следующих нескольких месяцев вдова получала цветы, подарки от нее. Также любовница навещала ее, чтобы проверить самочувствие.

Периодически женщина презирала ее, кричала на нее, чтобы она оставила ее в покое, и даже угрожала запретительным судебным приказом. Но, несмотря на это, она продолжала дарить подарки и наведываться.

"В конце концов, моя ненависть к ней начала испаряться, и мы перешли от простых встреч к знакомству".

Женщины стали больше узнавать друг о друге, а жена даже принялась "испытывать к ней чувства".

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Она сказала: "Однажды вечером, после нескольких выпивок, я рассказала ей о своих чувствах, и, к моему удивлению, она ответила взаимностью и поцеловала меня. Одно повлекло другое, что привело нас к занятиям любовью. После этого мы встречались несколько лет. За эти годы она убедилась, что я знаю, что она любит меня, недавно мы обручились, и она разместила это в социальных сетях, что привело к тому, что мои бывшие родственники услышали об этом, они начали звонить и приставать ко мне, говоря, как позорно жениться на "любви всей жизни моего мужа" и что я не уважаю его, особенно сейчас, когда он мертв и мне надо забыть прошлое. Сначала я их игнорировала и говорила, что это не их дело, но им удалось заставить всю семью моего мужа приставать ко мне и обзывать меня какими-то неприятными словами. Сначала я пыталась просто заблокировать и игнорировать их, но их постоянные преследования заставляют меня сомневаться в себе".

В ответ озадаченные пользователи написали в комментариях: "Если фильмы нас чему-то и научили, то это тому, что если кто-то вам отказывает, вам нужно неустанно преследовать его, пока он не сдастся. Настойчивость – привлекательная черта!", "Мне нужно отбелить свой мозг".

Напомним, женщине откусила подбородок любовница ее мужа во время посещения воскресной службы в церкви. Все закончилось судом.

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