Вдова сохранила татуировку покойного мужа, вырезав ее из кожи — фото

Реклама

Вдова из Западной Вирджинии, США, совершила необычный поступок — сохранила кусок татуированной кожи своего покойного мужа и оформила его в рамку как памятный знак.

Об этом пишет New York Post.

35-летняя медсестра Анжелика Радевски и ее муж Ти Джей знали друг друга всю жизнь. Они обручились в 2021 году и воспитывали вместе 10-летнего сына Престона. В начале этого года семью постигла трагедия — Ти Джей внезапно умер в возрасте 55 лет.

Реклама

Анжелика не хотела традиционных форм памяти, таких как фото или урна. Она решила сохранить часть татуировки своего мужа, чтобы она стала особой реликвией для их сына.

«Я знала, что мы это сделаем, потому что мы раньше об этом говорили», — рассказала она в видео TikTok, которое стало вирусным.

Из более чем 70 тату на теле мужчины они выбрали его первое — дизайн шлема «Питтсбург Стилерс» с изображением черепа и любимыми черно-золотыми цветами команды. Престон был тем, кто принял окончательное решение. «Это папа», — сказал он матери.

Анжелика Радевски и ее муж Ти Джей

После похорон Анжелика маркером очертила выбранную татуировку на правом плече мужа. Сотрудник похоронного бюро осторожно снял кожу и поместил ее в контейнер, предоставленный компанией Save My Ink Forever из Огайо. Затем тело было кремировано.

Реклама

Процесс консервации продолжался около 90 дней. Когда компания вернула готовую работу — остекленную и вставленную в темную деревянную рамку — это был трогательный момент для всей семьи.

«Когда он вручил нам его, я была в шоке. И это был приятный шок — так много вещей, о которых ты не знала, что их тебе не хватает, сразу стали лучше», — поделилась Анжелика в интервью People.

Тату Ти Джея

Татуировка сохранила текстуру кожи, мелкие морщинки и даже отдельные волоски.

«Это не реплика. Вы можете увидеть его волосы, морщины, чернила, которые я целовала на ночь», — добавила она.

Реклама

Анжелика и ее сын говорят, что этот предмет дает им глубокую физическую и эмоциональную связь, которую они не получили бы от урны. Ее видео в TikTok собрало почти 30 миллионов просмотров, вызвав противоречивые реакции. Часть зрителей восхищалась поступком, другие же сравнивали его с сюжетами из ужастиков или даже с действиями Джеффри Дамера.

Впрочем, Анжелика уверена в своем выборе «Только потому, что это не то, чего вы хотите, вы не должны заставлять меня чувствовать себя плохо, — сказала она. — Мы очень сильно чувствуем его присутствие здесь, духовно и энергетически. Но это именно то, что нам было очень-очень нужно. Когда мы хотим убедиться, что он здесь, мы можем взять в руки рамку, и она значит для нас гораздо больше, чем просто фотография».

Анжелика с сыном

Кроме того, женщина призывает других готовиться к неизбежному. Она рассказала, что без страхования жизни их семья оказалась под серьезным финансовым давлением.

«Вместо того, чтобы год планировать свадьбу, почему бы нам не начать планировать и не сделать нормальным и не таким отталкивающим разговор о смерти, — предложила она. — Вы можете быть готовы — как финансово, так и с точки зрения того, что вы хотите для своего тела».

Реклама

Напомним, мать-конспиролог мешала лечению дочери, которая умирала от рака.