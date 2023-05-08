Вдова выиграла джекпот благодаря лотерейным билетам покойного мужа: на сколько она разбогатела

Это уже второй выигрыш после трагедии.

Британка выиграла джекпот в размере 166 666 фунтов стерлингов (более 210 тыс. долларов) благодаря лотерейным билетам своего покойного мужа.

Об этом пишет ladbible.com.

54-летняя Лесли МакНалли потеряла своего мужа Гарри в сентябре в 2021 году, спустя всего пять дней после того, как ему исполнилось 60 лет. После трагической смерти мать троих детей продолжила играть в лотерею и выиграла колоссальную сумму наличными в рамках первого в истории приза Millionaire Street.

Выступая после победы, она сказала: "Я счастлива, что я выиграла и выиграла семья. Но с оттенком печали, потому что мы уже давно играли, а Гарри здесь нет, чтобы это увидеть".

Лесли была в отношениях с Гарри с 16 лет и провела 37 лет в счастливом браке до его смерти. У пары трое сыновей: 35-летний Алан, 32-летний Мэтью и Стивен, которому 29 лет.

Лесли МакНалли с сыновьями / Фото: ladbible.com

МакНалли сказала, что выигрыш немного облегчит жизнь семье, хотя он и окрашен грустью.

"Мне плохо... Я действительно не знаю, как чувствовать себя. Это многое решает. Гарри умер очень внезапно, и не было никакого плана. В моей голове столько эмоций. Это невероятно и изменит жизнь семьи. Все это будет делиться. Это поможет мне и мальчикам".

Это не в первый раз, когда семья выиграет после смерти Гарри — в июле в прошлом году они выиграли 2500 долларов. Сын Алан считает, что победы – это признак того, что Гарри все еще заботится о своей семье.

Напомним, мужчина проснулся от того, что работник известной гостиницы сосал пальцы его ног. Стало известно, чем все кончилось.

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