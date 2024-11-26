Вдовец через год после смерти жены принес домой якобы ее ребенка, чтобы получить наследство

Приемная мама умершей говорит, что дочь не подходила для извлечения яйцеклеток из-за проблем со здоровьем.

Мужчина в Китае принес домой ребенка через год после смерти жены, утверждая, что она была рождена с помощью суррогатного материнства по его согласию, чтобы претендовать на долю имущества любимой.

Об этом сообщает SCMP.

Дело, рассматриваемое судом Шанхая, привлекло внимание общественности.

Жена по фамилии Цю умерла в 2021 году в результате неустановленного заболевания соединительной ткани и рака. Она и ее муж по фамилии Линь не имели детей до ее смерти.

Среди общего имущества супругов были две квартиры в Шанхае и банковские сбережения, точная сумма которых в сообщении не раскрывается. Согласно закону, имущество Цю должно быть разделено между Линь и ее 80-летними родителями. Ее родители являются приемными, поскольку они не могли иметь биологических детей из-за проблем со здоровьем.

В 2022 году Линь сообщил приемную мать Цю, что часть наследства его жены должна быть выделена ребенку, которого якобы родила суррогатная мать и пол которого не был раскрыт. Он утверждал, что они с Цю ранее обращались в зарубежное агентство в надежде родить ребенка через суррогатное материнство.

Со своей стороны, мама Цю отвергла претензии по отношению к ребенку и выразила сомнения по поводу его идентичности. Она заявила, что медицинские документы указывают на то, что Линь является биологическим отцом ребенка, но никакие доказательства не подтверждают личность матери.

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Женщина также отметила, что ее дочь не была подходящей кандидаткой для процедуры извлечения яйцеклеток из-за многочисленных проблем со здоровьем и длительного употребления лекарства. Кроме того, мама никогда не слышала, чтобы ее дочь обсуждала подготовку к такой процедуре.

Китай запрещает какую-либо деятельность, связанную с суррогатным материнством, в пределах своих границ. Однако дети, рожденные с помощью суррогатного материнства, имеют такие же права на наследство, как дети, зачатые естественным путем.

Суд, рассматривавший дело в этом году, заявил, что не может проверить биологическую связь между ребенком и умершей, поскольку родители Цю не являются его биологическими родственниками, а ее тело было кремировано после смерти.

Суд также признал, что показания мужчины пронизаны противоречиями. Он утверждал, что Цю ездила в Таиланд для извлечения яйцеклеток в 2016 году, но у пограничных органов не было никаких записей о ее поездке туда в том году. Он представил несколько документов, которые свидетельствовали о том, что Цю проходила медицинские осмотры, но даты на этих документах были уже после ее смерти.

В конце концов суд пришел к выводу, что Цю не является биологической матерью ребенка, а потому младенец не имеет права наследовать ее имущество.

Напомним, заключенные зачали ребенка, ни разу не встретившись. Они отбывали наказание в одиночных камерах.

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