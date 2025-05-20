Душ / © www.freepik.com/free-photo

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Душ — это не просто приятная часть нашего ежедневного ритуала, но и важная составляющая гигиены. Он помогает удалить грязь, жир и пот, а следовательно — предотвратить высыпания, неприятный запах и инфекции. Но остается спорным вопросом: когда лучше принимать душ — утром или вечером?

Об этом пишет Science Alert.

Микробиолог Примроуз Фристоун из Университета Лестера утверждает: хотя и утренний, и вечерний душ имеют свои плюсы, наука говорит в пользу первого.

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«Большинство людей не знает, что запах тела вызывает не пот, а питающиеся им бактерии. Когда эти бактерии — в частности, стафилококки — расщепляют пот, они производят вещества, которые и вызывают неприятный запах», — объясняет Фристоун.

В течение дня наше тело покрывается потом, кожным жиром, пылью, аллергенами и микробами. Все это мы несем в постели — и оставляем на простынях.

«Даже после душа вы все равно потеете ночью. Это значит, что микробы снова начинают работать, и вы утром просыпаетесь не такими уж чистыми», — отмечает ученая.

Также она обращает внимание на важный момент: если вы не меняете постельное белье как минимум раз в неделю, даже вечерний душ не спасет. Простыни становятся настоящей средой для размножения микробов, грибков и пылевых клещей, а отмершие клетки кожи — их любимая пища. Это может вызвать аллергию, раздражение кожи и даже обострение астмы.

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С другой стороны, утренний душ смывает все остатки пота и накопившихся ночью микробов вместе с отмершими клетками кожи. Особенно это важно, если постель не была идеально чистой. Также это позволяет начать день с «чистого листа» — в буквальном смысле.

«Утренний душ оставляет меньше питательных веществ для бактерий, вызывающих запах тела. Поэтому вы дольше остаетесь свежими в течение дня», — объясняет эксперт.

Конечно, личные привычки — важный фактор, но независимо от того, когда вы принимаете душ, не забывайте о чистом постельном белье.

Если вы хотите чувствовать себя чистыми, уменьшить риски кожных и дыхательных проблем и сохранить приятный запах дольше — предпочитайте душу утром. Но не забывайте: регулярная стирка простыней — обязательная часть гигиены, какой бы ни была ваша привычка.

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Напомним, издание Real Simple рассказало интересные факты о гигиене и подтвердило, что регулярное мытье забытых зон — это не просто рекомендация, а важное условие сохранения здоровья.