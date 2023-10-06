Вечная жизнь существует – ученые выяснили, какая часть человека не умирает

Тело человека содержит триллионы микроорганизмов, помогающих поддерживать здоровье. Эти микробы, известные как симбионты, обитают на коже, в кишечнике и других частях тела. Они помогают переваривать пищу, производить витамины и защищать организм от инфекций. В большинстве своем микробы сосредоточены в человеческом кишечнике, живут в относительно стабильной теплой среде с постоянным поступлением пищи.

Что происходит с микробами после биологической смерти тела

Дженнифер Де Брейн, профессор микробиологии окружающей среды из университета Теннесси, изучающий некробиоз — микробов, живущих в разлагающемся теле, на нем и вокруг него говорит, что можно предположить, что наши микробы погибают вместе с нами. Многие считают, что когда тело разрушается, наши микробы попадают в окружающую среду и погибают, что они не выживут в реальном мире.

Однако, в недавно опубликованном исследовании ученый с исследовательской группой делится доказательствами того, что наши микробы не только продолжают жить после вашей смерти, но и играют важную роль в переработке вашего тела, чтобы новая жизнь могла процветать.

После смерти человека кровь прекращает циркулировать и разносить кислород к клеткам. Лишенные кислорода клетки начинают сами себя переваривать, процесс этот называется автолизом. Ферменты живых клеток обычно переваривают углеводы, белки и жиры для получения энергии или роста клетки. После смерти организма, без доступа кислорода ферменты разрушают саму клетку – мембраны, белки, ДНК и другие компоненты. и клетки распадаются.

Симбиотические микробы и бактерии лишены пищи, постоянно поступающей из пищеварительной системы живого организма, начинают питаться продуктами клеточного распада. К примеру, кишечные бактерии, особенно класс микробов под названием Clostridia, распространяются внутри органов и переваривают организм изнутри, запуская процесс гниения. Анаэробные бактерии полагаются на процессы производства энергии, не требующие кислорода, например брожения. Они создают признаки разложения отчетливо пахучих газов.

Происходит закономерный с точки зрения эволюционный процесс наши микробы адаптируются после смерти тела, подобно крысам на тонущем корабле, они оставляют своего хозяина, чтобы выжить в мире вследствие колонизации нового.

Наши микробы продолжают жить после нашей смерти

Как рассказывает профессор, после погребения в землю наши микробы смываются в почву вместе с жидкостью разложения, когда тело разрушается. В почве они попадают в совершенно новую среду и сталкиваются с новым сообществом микробов. Происходит смешивание или слияние двух разных микробных сообществ. Каков будет результат смешения, какие микробы "победят" зависит от многих факторов.

Конечно, нашим, собственным микробам приходится не легко, ведь они приспособлены к стабильной теплой среде в нашем теле, где они получают постоянное питание. Попадая в почву, они попадают в достаточно меняющуюся и даже агрессивную среду с резкими химическими и физическими градиентами и большими колебаниями температуры, влаги и питательных веществ. Когда они попадают в почву, то встречаются с местным микробным сообществом, хорошо приспособленным к этой среде.

Поэтому можно предположить, что наши микробы погибают, когда выходят за пределы вашего тела. Однако, как утверждает Дженнифер Де Брейн, его исследования показали, что сигнатуры ДНК ассоциированных с хозяином микробов можно обнаружить в почве под разлагающимся телом на поверхности почвы и в могилах в течение месяцев или лет после того, как мягкие ткани тела разложились.

Это подняло вопрос о том, эти микробы все еще живы и активны, или они просто находятся в состоянии покоя в ожидании следующего хозяина.

То есть исследование показало, что наши микробы не только живут в почве, но и сотрудничают с местными почвенными микробами, помогая разлагать тело.

Жизнь после смерти

Микробы из нашего тела принимают участие в новом поколении жизни

Ассоциированные с хозяином микробы усиливают круговорот азота, являющийся важным питательным веществом для жизни, поскольку большая часть азота на Земле содержится в атмосферном газе, который организмы не могут использовать.

Микробы-разлагатели превращают богатые питательными веществами органические молекулы из нашего тела в меньшие, более биодоступные формы, которые другие организмы могут использовать для поддержания новой жизни. Поэтому нередко можно увидеть растительную жизнь, которая процветает у разлагающегося животного, что является очевидным доказательством того, что питательные вещества в организме перерабатываются обратно в экосистему.

То есть, наши собственные микробы играют немаловажную роль в цикле экосистемы, являются одним из микроскопических образов жизни после нашей смерти.

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