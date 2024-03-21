Ведьма дала оптимистическое предсказание об окончании войны и прекращении обстрелов: "Есть конец"

Ведьма, таролог Ирина Клевер дала оптимистический прогноз по завершению войны в Украине и массированные обстрелы. Она считает, что боевые действия могут закончиться еще в 2024 году.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

"Да, это произойдет. Все это время Украина была жертвой. Карта показывает, что "жертва уходит". В России начинается то же самое, что было у нас. Ближайшие полгода будет очень движение. В конце 2024 года ситуация крайне изменится. Там будет что-то массированное, большое, но это не распад РФ", - сказала она.

Таролог отметила, что обстрелы Украины еще могут продолжаться до 4 месяцев. Она это предсказала с помощью карт Таро.

"Украинцы еще где-то 4 месяца будут терпеть обстрелы. Карты говорят, что есть начало и конец. Четверка мечей говорит, что обстрелы еще продлятся не более 4 месяцев, а может и меньше. "Перевернутый дьявол" - это прекращенная жертва людьми", - сказала Ирина Клевер.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, таролог предусмотрела окончание войны в Украине.

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