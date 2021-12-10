Ведьма, гигантский кот и тролли: причудливые рождественские персонажи мира, которыми пугают детей

Подарки детям в других странах приносит совсем не святой Николай.

В ночь на 19 декабря к послушным украинским детям обычно приходит с подарками святой Николай. А кто-то ждет даров от Деда Мороза в ночь Нового года. Однако в мире существуют гораздо более интересные, древние и причудливые рождественские и новогодние персонажи, которыми пугают детей. Они же отвечают за то, чтобы у послушных детей были конфеты, а у непослушных — пепел в сапогах.

Йольский кот: проверка на готовность к зиме

Йольский кот – это исландский мифологический персонаж, черный кот-чудовище, величиной с живущего в горах бычка.

Кот приходит в города и села во время Йоля – зимнего солнцестояния и блуждая по ночам, нападает и съедает тех, кто не справил до праздничных дней какой-нибудь шерстяной вещью. По более поздней версии — йольский Кот похищает только праздничное угощение. О тех, кто все же остался без новой одежды в Исландии говорят: "он надел на себя йольского кота", то есть навлек на себя проблемы.

Википедия

История о страшном черном коте, живущем в горах, была впервые записана в XIX веке. Согласно фольклорным данным, йольский кот живет в одной пещере с великаном-людоедкой Грилой, похитительницей непослушных и привередливых детей, с ее мужем, бездельником и вечным лежебокой, Леппалуди и их сыновьями Йоласвейнарами — исландскими "Дедами Морозами".

Исландские рождественские тролли: что ждет непослушных детей

Йоласвейнары или йольские ребята — персонажи исландского фольклора, ставшие в современную эпоху местной исландской версией Санта-Клауса. Их число менялось на протяжении веков, сейчас считается что Йоласвейнаров – тринадцать. Они также приходят к людям во время Йоля.

Википедия

В Исландии XVII века появляются первые сведения о внешнем виде, характере Йоласвейнаров и их количестве, но они значительно отличаются, в зависимости от места, где был услышан рассказ, так что Йоласвейнаров могли описывать и как озорных шутников, и как воришек, и как смертоносных чудовищ, поедающих детей.

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Все они имеют описательные имена, передающие их образ действий. В XX веке они стали особенно популярны как дарители небольших рождественских подарков в течение 13 дней предыдущих к Сочельнику, послушным детям эти подарки ложились в башмаки, выставляемые на подоконники, для ботинок непослушных детей припасают камень, кусок угля или картофелину. В наше время Йоласвейнары иногда изображаются в традиционном костюме Санта-Клауса, но обычно — в средневековой исландской одежде.

Считается, что йольские ребята поочередно прибывают в город в течение 13 ночей перед наступлением зимнего солнцестояния, и остаются в нем каждый почти 13 дней, после чего уходят один за другим.

Спутник святого Николая Кампуса: как не оказаться в мешке зимнего персонажа

Крампус — это антропоморфный персонаж с рогами, который в рождественские дни наказывает плохо себя ведущих детей. Он – полная противоположность Святому Николаю, который якобы награждает хороших детей подарками. Крампус является одним из персонажей, имеющих отношение к Святому Николаю в некоторых странах и регионах, таких как Австрия, Бавария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Больцано и в некоторых частях Северной Италии.

Происхождение этой фигуры до конца не выяснено; некоторые фольклористы и антропологи считают его происхождение дохристианским. Иногда Крампуса рисуют с мешком или корзиной за спиной; в котором он забирал плохих детей, чтобы утопить, съесть, или отправить в ад.

Иногда вместе со Св. Николаем, иногда сам, Крампус наведывается в дома и на работу к людям. Святой обычно одет в церковную ризу епископа и несет золотой церемониальный жезл. В отличие от Санта Клауса, известного в Северной Америке, в этом праздновании Святой Николай приходит только к хорошим деткам, в то время как Крампус ответственен за посещение плохих. Николай дарит подарки, а Крампус дарит уголь и березовые резочки.

Рождественская ведьма Бефана: что получат дети-озорники

Ведьма Бефана – мифологический персонаж у итальянцев, бродящий по земле ночью с 5 по 6 января в образе страшной старухи или иногда молодой женщины.

Она приносит подарки детям, проникая в дом через дымоход (плохим детям достается только зола), иногда – зла. В народных обрядах Бефана ведьма; ее олицетворяет тряпичная кукла, которую возят на тележке и сжигают на главной площади.

Википедия

В честь Бефаны исполняются песни-колядки (бефанаты): колядники требуют от ее имени подарков, благословляют щедрых и посылают проклятия скупым, забрасывая камнями в их дом. Образ Бефани восходит к дохристианским представлениям о духах, периодически появляющихся на земле в новогодний период.

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