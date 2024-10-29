Ведьма похвасталась, как наложила любовный приворот и нашла мужа – фото супругов

Ведьма рассказала, как наложила любовный приворот на своего мужа, а теперь занимается магией, чтобы "убрать из жизни токсичных людей".

Об этом пишет Daily Star.

45-летняя Клер Бретт говорит, что на Хэллоуин в 2021 году она наложила любовное заклинание, чтобы в мае в 2022-м появился ее нынешний муж, 57-летний Дарен, водитель погрузчика и старший администратор магазина. Пара сразу же нашла общий язык, обручилась через семь месяцев после знакомства и поженилась в 2023 году в пятницу, 13 октября.

Несмотря на то, что Клер наложила заклятие, чтобы встретить своего мужа, она говорит, что им не нужна ни одна магия, чтобы сохранить свой брак. Она говорит, что колдовала, чтобы прекратить сплетни о ней и устранить токсичных людей из своей жизни.

Клер с мужем / Фото: Chris Bishop/Newsquest/SWNS

Клер, владелица бизнеса из Снеттишема, Великобритания, рассказала: "У меня были некоторые проблемы в начале этого года, и я подумала: "Ладно, я хочу, чтобы люди перестали обо мне сплетничать". Я взяла перец чили – написала имя человека на бумажке, положила его в перец чили, взяла гималайскую соль и черный перец, смешала их и тоже положила в перец чили. Я плотно завернула его в фольгу и положила в холодильник. Я говорю, что если они вспомнят мое имя, то получат изжогу, и с тех пор обо мне не сплетничают".

Фото: Chris Bishop/Newsquest/SWNS

Клер говорит, что она делала заклинание для "всего и всех" – в том числе для того, чтобы привлечь счастье и деньги. Она говорит, что время от времени использовала заклинание замораживания, чтобы убрать из своей жизни токсичных людей.

Она сказала: "Скажем, в вашей жизни есть кто-то, кто стал токсичным, и вы не хотите его видеть. Есть две вещи, которые вы можете сделать: вы можете написать его имя на листе бумаги и смыть его в унитаз – это смоет его из вашей жизни. Еще одно заклинание – написать их имя на листе бумаги, взять бутылку с водой и наполнить ее водой. Положите ее в морозильную камеру и оставьте там, пока не будете эмоционально готовы разобраться с ситуацией".

Клер Бретт / Фото: Chris Bishop/Newsquest/SWNS

Когда дело дошло до встречи с мужем, Клэр решила взять дело в свои руки. Она записала на лист бумаги все, чего хотела от партнера, и спала с запиской под подушкой. Тем временем она зажгла свою самодельную свечу "намерения" и положила смесь трав, растений и кристаллов в стеклянную банку.

Клер сказала: "Вы должны быть очень конкретными относительно того, чего вы хотите, поэтому я провела недели, совершенствуя именно то, что я собиралась написать на этом листе бумаги. Я решила, что хочу кого-то заботливого, любящего, сочувственного и отзывчивого. У меня много домашних животных – три собаки, три кошки, две курицы, одна птица и много рыбок – поэтому мне нужен был кто-то, кто любит животных. Мне также нужен был кто-то, кто мог бы смириться с тем, что я инвалид, и кто мог бы принять меня такой, какая я есть, зная, что я отличаюсь от других людей в обществе. Все что угодно, все, о чем только можно подумать, я заклинала для этого. Я сделала любовное заклинание, чтобы встретить свою вторую половинку, и теперь я счастлива в браке. Я сделала заклинание на изобилие, а это может быть как изобилие счастья, так и денег. Это может быть все, что вы хотите, все, что вы захотите, вы получите. Я сделала это, и через четыре дня мы нашли место, где находится моя мастерская".

Клэр Бретт с любимым / Фото: Chris Bishop/Newsquest/SWNS

Несмотря на то, что Клэр использовала заклинание, чтобы найти свою вторую половинку, она сказала, что ей не нужно заклинание, чтобы сохранить любовь между ней и Дареном: "Мы очень счастливы и довольны нашими отношениями, однако он шутит, что я наложила на него заклятие, чтобы он остался со мной".

Напомним, невеста сделала ужасное открытие о любимом за несколько недель до свадьбы. Он умудрялся держать в тайне от нее несколько личностей и любовников, но она наконец его разоблачила.

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