Ведьма предсказала, что будет обстреливать Россия и назвала цель окупантов

Таролог и ведьма Мария Тиха предполагает, что Россия будет обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы создать украинцам проблемы. Она убеждена, что это может быть связано с контрнаступлением ВСУ.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

"Нам весной падало то, что будут обстреливать энергосистему. Мы в это не верили. Сейчас им важно оставить большие города без света и воды. Выбить систему, чтобы было невозможно жить", — считает она.

Мария Тиха говорит, что оккупанты хотят создать проблемы, чтобы не было контрнаступления на юге Украины. Она добавила, что также есть хорошие новости – российские корабли и дальше будут идти ко дну.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

Читайте также: