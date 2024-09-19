Ведьма предсказала, какую область удастся освободить из российской оккупации

Украинская ведьма Мария считает, что Украина может вернуть себе Херсонскую область военным путём.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мир предсказания".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ведьма говорит, что Россия может предложить Украине вернуть ей Херсонскую область в обмен Запорожскую. Однако никто на это не согласится. Она отметила, что Украина может вернуть Херсонскую область военным путем во время контранступа.

"Я думаю, что юг будет деоккупирован. Сейчас активно все говорят о контрнаступлении, но сейчас это происходит в скрытом формате. Потому что в прошлый раз отовсюду кричали о контрнаступлении, а когда не вышло — все начали друг друга обвинять. В этом году это говорят скрыто. Я знаю, что контрнаступление будет. И оно будет на юге", — сказала Мария Тиха.

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