Ведьма предвидела интересные события, которые произойдут в России уже осенью 2024 года.

Ведьма предполагает, что Украина будет расширять свое влияние на Курщине.

Украинская ведьма Мария Тиха рассказала о том, что ждет Россию уже осенью 2024 года.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мир предсказаний".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Мария Тихая считает, что удары по РФ продолжатся.

"Должны быть удары по флоту. По какому-то кораблю, который будет в движении. Москву уже раз в сентябре обстреляли. Осенью Москву еще дважды обстреляют", - сказала ведьма.

Что касается Курской области, то ведьма предсказала то, что Украина будет расширять свое влияние на Курщине. Мария Тихая отметила, что россиянам не удастся вернуть контроль над этим регионом.

Она отметила, что у центральной России будут какие-то проблемы.

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