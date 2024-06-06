Ведьма увидела окончание войны в Украине: что она сказала

Украинская ведьма Мария Тихая увидела окончание войны в Украине. Она подчеркнула, что такое ей приснилось впервые после полномасштабного нападения России.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу "Поговорим".

Мария Тихая рассказывает, что ей очень часто снятся вещие сны. Недавно она увидела сон, который трактует как знамение об окончании войны в Украине.

"Мне приснился сон, в котором я постоянно думала, что скоро война закончится. Это впервые за все время войны мне снился сон во сне, что закончилась война. Я не знаю, что это было, но такое снится к концу войны", — рассказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату, когда начнется новое наступление РФ.

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