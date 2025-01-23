Ведущая проткнула руку гвоздем в прямом эфире после того, как фокус пошел не по плану – фото

Ведущая получила удар гвоздем в прямом эфире после того, как магический трюк пошел ужасно не так, как планировалось. Всегда существует вероятность того, что в прямом эфире что-нибудь пойдет не по плану. К примеру, украинский телеведущий Сеничкин устроил пожар, а его коллега Барбир резко высказалась о своем наряде.

Еще одна из ошибок произошла на польском телевидении с ведущей Марженой Рогальской. Об этом пишет Unilad.

Еще в 2016 году журналистка согласилась принять участие в фокусе на программе Pytanie na Śniadanie, но все обернулось хуже. Рогальска ударила рукой по коричневому бумажному пакету, стараясь не задеть тот, на дне которого был гвоздь.

Фокусник Марцин Полоневич, когда-то являвшийся полуфиналистом шоу "Польша имеет талант", немного перепутал три пакета, что привело к тому, что Рогальска ударила рукой прямо по пакету, в котором был гвоздь.

Ведущая проткнула руку гвоздем / Фото: скриншот с видео

Телеведущая закричала от боли, когда гвоздь пронзил ее, а фокусник и другой ведущий, похоже, сначала подумали, что это была шутка. Но когда пара и телевизионщики увидели, что рука Рогальской прикреплена к гвоздю, ей немедленно предоставили медицинскую помощь.

Ведущая проткнула руку гвоздем / Фото: скриншот с видео

После инцидента ее срочно доставили в больницу. После того, как ее выписали, Рогальска написала в Facebook фокуснику и своей ведущей коллеге, чтобы подтвердить, что с ней все в порядке.

"Он не хотел, чтобы это произошло", — сказала она, добавив, что на репетициях все шло по плану.

Далее Рогальска заявила, что инцидент произошел не по вине Полоневича, и попросила Интернет-сообщество дать ему передышку после всей критики, которую он получил.

Печально известный телевизионный момент стал вирусным и с тех пор его просмотрели миллионы людей в Интернете.

Напомним, недавно в Киеве в эфире радиостанции в руках ведущей взорвался боеприпас. В результате взрыва пострадала женщина, 1999 года рождения, ее госпитализировали.

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