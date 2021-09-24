Великобритания страдает от нашествия огромных крыс: лезут в дома людей через туалеты

Великобритания страдает от нашествия огромных крыс: лезут в дома людей через туалеты

Одна из жительниц обнаружила крысу, когда пошла в ванную.

Огромных крыс, размером с кошек, заметили жители английского города Норвич. Грызуны лезут в их дома через канализацию.

Об этом пишет Metro.

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Эндрю Деллбридж, который работает специалистом по отлову крыс, утверждает, популяция грызунов в городе становится "больше, а они — смелее". По его словам, в этом году он видел крысу большого размера, чем когда-либо прежде.

"Они вокруг нас, но теперь они получают доступ, к которому раньше бы не пытались. Они лезут в дома и предприятий людей", — говорит он.

Мужчина призвал жителей следить за своими туалетами, ведь крысы получают доступ к домам через канализационные трубы.

"Меня вызвали в Норвич, и женщина едва могла говорить, она была в шоковом состоянии. Она пошла в ванную комнату и услышала шум. Она посмотрела вниз и увидела, что оно в унитазе", — сказал Эндрю Деллбридж.

Специалист по контролю за вредителями сказал, что привык к зимнему периоду, когда у него самое загруженное время года, но сейчас ему пришлось нанять больше сотрудников. Деллбридж заметил, что те, кто надеются на своих котов, сильно ошибаются, так как "умный кот не любит большую крысу".

Издание отмечает, что в течение многих лет местные жители страдали от крупных грызунов, но пандемия, похоже, подняла ситуацию на новый уровень.

Напомним, в Харькове появился еще один необычный памятник. На территории Национального фармацевтического университета открыли скульптурную композицию "Феномен наук о здоровье", посвященную лабораторной крысе.

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