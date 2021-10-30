"Великолепный момент": первая американка получила паспорт для небинарных и гендерно-неконформных лиц

Дана считает новый паспорт возможностью интерсексуальных американцев получить свободу идентифицировать себя тем, кто они на самом деле.

Дана Ззим из Форт-Коллинза, штат Колорадо, стала первой гражданкой США, получившей паспорт для небинарных, интерсексуальных и гендерно-неконформных лиц.

В интервью ABC News Live 63-летний Ззим сказали, что открытие конверта и получение первого паспорта с пометкой пола "X" было "прекрасным моментом".

Они — инвалид Военно-морского флота и заместитель директора Intersex Campaign for Equality, которая годами выступает за равные права для интерсексуальных лиц.

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Сим этим 26 октября 2015 года подал федеральный иск о дискриминации против Государственного департамента США за отказ в выдаче паспорта на основании нечеткого гендерного признака. "Это был долгий путь", – сказал Ззим ABC News, ссылаясь на судебное заседание.

Дана считает новый паспорт возможностью интерсексуальных американцев получить свободу идентифицировать себя тем, кто они на самом деле. Однако они предполагают, что многие застрявшие в "стокгольмском синдроме" после того, как были воспитаны как мужчины или женщины, и не воспользуются новой возможностью.

Associated Press

После рождения с "неоднозначными половыми признаками", Ззим был воспитан мальчиком, и родители вынуждены были перенести необратимые операции. Их пол и гендерная идентичность небинарны, и они используют местоимения "они/они/их".

Паспорт Зима, который является важным событием для не соответствующих гендерным требованиям жителей, появился через четыре месяца после того, как госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что люди могут выбрать пол, указанный в их паспорте, и больше не будут подтверждать это медицинскими справками .

"Я в восторге от того, что правительство США выдало первый в истории паспорт с гендерным маркером X", – сказала Эрин Уритус, генеральный директор Out & Equal Workplace Advocates, организации, занимающейся защитой равенства ЛГБТК на рабочем месте. Официальное гендерно-нейтральное описание для тех, кто не вписывается в бинарный код, знаменует собой ключевую веху и прецедент. Самое главное, выдавая этот новый паспорт, правительство США говорит небинарным американцам: Мы видим вас. Вы существуете.

Associated Press

В ближайшее время сразу после отмены ководных ограничений они планируют поехать на рыбалку в Коста-Рику или Мексику.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио в 2021 году впервые за всю историю существования соревнований приняла участие трансгендерная спортсменка — штангистка Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

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