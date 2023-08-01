Велосипедист показал, как чуть не сбил парочку, которая занималась сексом в лесу - видео

Он застукал их на горячем.

Велосипедист показал, как во время поездки по лесу чуть не сбил мужчину и женщину, занимавшихся сексом на дорожке.

Об этом пишет NTK.

На видео, снятое на нательную камеру, видно, как байкер ускоряется вдоль грунтовой тропы в густом лесу.

Когда он поднимается к хребту, то вынужден быстро тормозить, увидев парочку. Пока мужчина натягивал шорты, его избранница с обнаженными ягодицами сползала, чтобы дать дорогу.

Автор видео напомнил им, что этот путь предназначен для велосипедистов и продолжил движение.

Напомним, ранее в Бирмингеме, Великобритания, пара занялась сексом в автобусе посреди белого дня. Влюбленных также сняли на видео и опубликовали ролик в Сети.

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