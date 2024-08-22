Велосипедистка создала самый большой в мире GPS-рисунок в память о своей собаке — фото

В память о своей собаке Слинки Кристи Беллмер (США) проехала по Европе, чтобы создать самый большой в мире рисунок GPS на велосипеде.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Она проехала 4707 км, что втрое превышает предыдущий рекорд, установленный в прошлом году другим американцем Дэвидом Швайкертом.

Кристи начала двухмесячное путешествие в день рождения Слинки, 1 мая. Начиная и заканчиваясь в Амстердаме, ее маршрут проходил через Бельгию, Францию, Швейцарию, Германию и Чехию.

"Я проявила много креативности, чтобы придумать, как соединить эти места так, чтобы это выглядело как собака", — рассказала Кристи. "Я хотела начать с Амстердама, потому что это рай для велосипедистов! Я также хотела поехать в Париж и Брюссель, и у меня были друзья, которых я хотела посетить в Швейцарии и Гармиш-Партенкирхене, Германия. В результате я увеличила зад, чтобы добраться до своего друга в Гармише, и ногу, чтобы доехать до друзей в Швейцарии, и я сделала хвост длиннее, чтобы поехать в Чехию — я подумала, что это круто".

Самый большой в мире GPS-рисунок / Фото: Guinness World Records

Кристи преимущественно ночевала в палатке во время своего рекордного заезда. Она подвергалась "ужасному" дождю на протяжении всего пути, а в некоторых частях Европы была дождливая весна за всю историю. Кроме того, дважды затопило ее палатку, дождь повредил велосипед Кристи и значительно ухудшил его видимость во время езды. Холмистая местность также была проблемой, а горы между Чехией и Германией стали "неожиданным сюрпризом" для Кристи.

Она сказала: "Горы тянулись и тянулись до Франкфурта. Я думала, что с холмами покончено, как только я выберусь из Альп! Я не была морально готова".

Кристи Беллмер / Фото: Guinness World Records

Это не первая дальняя поездка на велосипеде, которую совершила Кристи. Уволившись с работы инженером в конце 2022 года, она решила выделить время, чтобы достичь нескольких целей всей своей жизни, сначала проехав на велосипеде шоссе Pacific Coast Highway, затем через США, а затем от западного побережья Португалии до восточного побережья Испании.

Кристи Беллмер / Фото: Guinness World Records

Кристи не могла много тренироваться, готовясь к своей попытке установить рекорд из-за травмы, поэтому она радуется, что теперь успешно побила рекорд с таким большим отрывом.

Она сказала: "Это мечта, ставшая реальностью! Я встречала нескольких людей, которые уже устанавливали рекорды Гиннеса, и я знала, что этот рекорд вполне достижим".

Кристи Беллмер / Фото: Guinness World Records

Напомним, ветеран армии Эсперанс Люминеска Фуэрзина официально стала женщиной с наибольшим количеством татуировок и модификаций тела в истории. Американка стала неузнаваемой после покрытия 99,98% тела тату.

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