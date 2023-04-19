Велосипедисты ошеломили, создав самый большой GPS-рисунок динозавра длинной 1025 км - фото

Мировой рекорд Гиннеса был побит за самый большой GPS-рисунок, сделанный велосипедной командой.

Они проехали по трассе в форме велоцираптора протяженностью 1025 км. Об этом пишет Daily Mail.

Французские велосипедисты Флоран Арно, Максим Брюгер, Франк Делорм, Николя Менье и Жан Руль нарисовали ошеломляющее изображение динозавра.

Фото: dailymail.co.uk

После составления маршрута длительная экспедиция заняла у велосипедистов 43 часа 47 минут.

Команда стартовала и финишировала в Меяре в регионе Алье в центральной Франции.

В течение шести дней они пересекли несколько других графств, включая Шер, Сону и Луару, Эндр, Невр, Крез и Пюи-де-Дом.

Фото: dailymail.co.uk

Но кроме установления нового рекорда, Брюгер сообщил, что он и его команда велосипедистов совершила путешествие, чтобы привлечь внимание всего мира к важному вопросу.

"Динозавры являются доказательством того, что такие сильные виды могут быстро вымереть, и это то, что мы сейчас переживаем шестое массовое вымирание. Мы главные виновники этого экологического кризиса, но также и его главные жертвы. Таким образом, будущее в наших руках, и езда на велосипеде – один из лучших способов внести свой вклад в перемены", — сообщил велосипедист.

Напомним, итальянец трактором создал самый большой в мире портрет Пабло Пикассо. Мужчина творил на участке площадью 82 тысячи квадратных метров в Кастаньяро, Верона.

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