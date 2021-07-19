Вентилятор в жару: почему спать с включенным оборудованием на самом деле вредно для здоровья

Вентилятор в жару: почему спать с включенным оборудованием на самом деле вредно для здоровья

Вентилятор может оказаться чрезвычайно опасным.

Жара в Украине и мире продолжает кошмарить людей. Найти прохладу большинство пытается в помещениях, где включают кондиционеры или вентиляторы. Чтобы подышать свежим воздухом в спальни, некоторые люди ставят вентилятор и включают его на всю ночь. Но этот вариант может оказаться не таким полезным для здоровья по ряду причин.

Об этом рассказал эксперт по сну Марк Реддик с Sleep Advisor, пишет Independent.

По словам специалиста, сон с вентилятором имеет как преимущества, так и недостатки. Из плюсов, это то, что в помещении будет контролируемая температура, постоянная циркуляция воздуха и звук белого шума, который помогает некоторым людям спать.

Однако, минусы преобладают плюсы. Один из самых больших недостатков вентилятора — это склонность вызывать аллергические реакции из-за количества пыли и пыльцы, которые могут попасть в пазухи. У тех, кто страдает аллергией, астмой и сенной лихорадкой, эти проблемы могут обостриться в ночное время.

"Также внимательно присмотритесь к своему вентилятора. Если он собирает пыль на лезвиях, эти частицы летят по воздуху каждый раз, когда вы включаете его", — отмечает Марк Реддик.

Кроме того, сухой воздух также может вызвать проблемы — пересыхание кожи и горла, раздражение глаз, особенно если носите контактные линзы. Носовые пазухи также могут быть повреждены сухим воздухом, что приводит, в частности, к головным болям и заложенности носа.

В то же время есть способы для здорового сна в прохладе без помощи вентилятора:

Держите спальню в тени в течение дня.

Пейте холодную воду и избегайте алкоголя и кофеина.

Спать надо на хлопковых простынях.

Принимать холодный душ и носить свободную одежду.

Впрочем, если вы все же хотите использовать вентилятор, Реддик советует покупать такой, который не дует прямо на вас, а вращается и рекомендует установить апарт на таймер, чтобы он не работал всю ночь.

"Нет никакой опасности в том, чтобы спать с чем-то вроде этого в своей спальне. Это вопрос предпочтений и выбора. Независимо от того, пытаетесь ли вы охладиться или быстрее заснуть, вентилятор, вероятно, является наиболее экономичным оборудованием, которое можно использовать для улучшение качества сна. Есть много плюсов в том, чтобы иметь один в комнате, и большинство недостатков можно устранить, используя что-то тихое, вращающееся и то, что имеет таймер", — говорит специалист.

Также Реддик придумал уникальное решение, которое превратит вентилятор на импровизированный кондиционер. В частности, надо заморозить 4-6 бутылок с соленой водой и поставить их на поднос перед вентилятором. Эффект, как уверяет специалист, поразит — над вами будет проноситься прохладный ветерок.

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